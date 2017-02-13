AKP'li vekil Burhan Kuzu'dan MÃ¼jdat Gezen'e ÅŸok itham

AKP' Ä°stabul Milletvekili Burhan Kuzu, MÃ¼jdat Gezen iÃ§in aÃ§tÄ± aÄŸzÄ±nÄ± yumdu gÃ¶zÃ¼nÃ¼. Sultan 2'nci AbdÃ¼lhamid'in torunu Nilhan OsmanoÄŸlu hakkÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± ifadeler Ã¼zerine MÃ¼jdat Gezen'e, "BÃ¶yle Ã§amur tipi adamlarla bir yere varÄ±lmaz" dedi.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin yapÄ±lacak referandumla ilgili düzenlenecek panele katÄ±lmak üzere Rize'ye gelen Burhan Kuzu, AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal ile birlikte Gazeteciler Cemiyeti'nde basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan ve getirilecek baÅŸkanlÄ±k modelinin koalisyon dönemlerini sona erdireceÄŸini ifade eden Kuzu, çok baÅŸlÄ±lÄ±kla ortaya çÄ±kan bürokratik engellerin de ortadan kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Rejimin deÄŸiÅŸtirileceÄŸi eleÅŸtirilerine katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kuzu, "Rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi söz konusu deÄŸil. Laiklik yerinde, Ankara'nÄ±n baÅŸkent olmasÄ± yerinde, bayraÄŸÄ±mÄ±z yerinde. Hiçbir deÄŸiÅŸiklik yok. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir iç mimarlÄ±ktÄ±r. Binada bir sorun yok, bina yerinde. Rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi itirazÄ±nÄ± reddediyoruz. Bu kafa karÄ±ÅŸtÄ±rmaktan baÅŸka bir ÅŸey deÄŸil. Rejimin ana kolonlar yerinde. Bunda oynama ve oynatma yok. Böyle bir niyetimizde yok" diye konuÅŸtu.

'SANATÇI BOZUNTUSU

SanatçÄ± Müjdat Gezen'in, 'Evet' oyu vereceÄŸini açÄ±klayan Sultan 2'nci Abdülhamid'in torunu Nilhan OsmanoÄŸlu için çirkin ifadeler kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Burhan Kuzu, "Bir takÄ±m sanatçÄ± bozuntularÄ± ne laflar dedi, ne laflar. Resmen sanatçÄ± bozuntusu bunlar. Tamamen bir alçaklÄ±k. O laf mÄ±? Biri o lafÄ± kendi kÄ±zÄ±, hanÄ±mÄ± için dese razÄ± gelir mi? 'Bu hanÄ±m da hoÅŸuma gitti.' Bu laf olacak ÅŸey mi? HayÄ±r oyu verecekmiÅŸ. Bu hayÄ±rdan ÅŸer çÄ±kar, baÅŸka da bir ÅŸey çÄ±kar. Müjdat Gezen'i esas alarak birinin evet ya da hayÄ±r demesi oradan ÅŸer çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Onun evet ve hayÄ±r demesinden fayda gelmez. Kendine faydasÄ± yok. Resmen bu memlekete yük. Biz bu tip oyun bozanlarla deÄŸil makul vatandaÅŸa sesleniyoruz. Böyle çamur tipi adamlarla bir yere varÄ±lmaz" diye konuÅŸtu.