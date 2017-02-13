ErdoÄŸan Ã§ifti Kur'an mÃ¼zesini ziyaret etti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Emine ErdoÄŸan Bahreyn'e giderek, El-Fetih Camisi ile Kuran MÃ¼zesine ziyarette bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, resmi ziyaret kapsamÄ±nda geldiÄŸi Bahreyn'de BaÅŸbakan Khalifa bin Salman Al Halife tarafÄ±ndan onuruna verilen öÄŸle yemeÄŸinin ardÄ±ndan Bahreyn El-Fetih Camisi ile Kuran Müzesine geçti. BasÄ±na kapalÄ± gerçekleÅŸen ziyaretlerde ErdoÄŸan, incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada "Ziyaret esnasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan müzede sergilenen, farklÄ± tarihî dönemlere ait, farklÄ± yazÄ± çeÅŸitleri ile yazÄ±lmÄ±ÅŸ Kur'an-Ä± Kerim örneklerini inceledi ve eserlerle ilgili yetkililerden bilgi aldÄ±" denildi. Müze ziyaretinden geçilen fotoÄŸraflarda ise, Emine ErdoÄŸan'Ä±n özellikle minyatür Kuran baskÄ±larÄ±na ve tabletlerine olan ilgisi dikkat çekti. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Bahreyn'deki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan özel uçak "TUR" ile saat 19.00'da Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'a gitti