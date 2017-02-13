Geert Wilders Kur'an-Ä± Kerim'i yasaklayacaÄŸÄ±m camileri kapatacaÄŸÄ±m

HollandalÄ± aÅŸÄ±rÄ± Ä±rkÃ§Ä± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi BaÅŸkanÄ± Geert Wilders, genel seÃ§imlerde partisinin baÅŸarÄ± Ã§Ä±kmasÄ±yla birlikte seÃ§im bildirgesine Kur'an-Ä± kerimi yasaklayacaÄŸÄ±nÄ± ve camileri kapatacaÄŸÄ±nÄ± ekleyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Hollanda NPO televizyonundan Rick Nieman'Ä±n açÄ±klamalarda bulunan Geert Wilders, Ä°slamcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Nazi ideolojisinden daha tehlikeli olduÄŸunu söyledi. Hitler'in 'Kavgam' kitabÄ±nÄ±n antisemitist nefretlerle dolu olduÄŸu için yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Kur'an-Ä± kerimin de Hitler'in kitabÄ±ndan daha antisemitist görüÅŸlere yer verdiÄŸini hatta ÅŸiddeti tahrik ettiÄŸini iddia etti. "Kavgam yasaksa Kur'an da yasaklanmalÄ±. Bilimsel incelemelerin Kavgam kitabÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ± nasÄ±l yasaksa, Kur'an da yasaklanmalÄ±dÄ±r" diyen Geert Wilders, "Bunu nasÄ±l yapacaksÄ±nÄ±z?" sorusuna, "Evlerden toplamayacaÄŸÄ±z. Piyasada satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yasaklayacaÄŸÄ±z. YasaÄŸÄ±mÄ±z sembolik olacak" diye cevap verdi.

"SEÇÄ°MLERDE OYLARIMIZI ARTIRACAÄžIZ"

2006 yÄ±lÄ±nda kurulan PVV'nin parti tüzüÄŸünde ilk maddenin "Hollanda'dan Ä°slamÄ± temizlemek" olduÄŸunu hatÄ±rlatan Geert Wilders yine parti tüzüÄŸünde; "Ä°slam ülkelerinde mülteci kabul edilmemesi", "AçÄ±k yerlerde baÅŸörtülü gezmenin yasak edilmesi" ve "Hollanda'nÄ±n AB'den çÄ±karÄ±lmasÄ± "gibi maddelerin olduÄŸunu söyledi. Bu tüzükle HollandalÄ±larÄ±n kendisine oy vererek meclise girdiÄŸini söyleyen Geert Wilders, 15 Mart'ta yapÄ±lacak parlamento seçimlerinde oylarÄ±nÄ± artÄ±rarak Mecliste daha güçlü bir parti haline geleceklerini iddia etti.