GÃ¼len'i kesinlikle iade etmeliyiz diyen Flynn'in istifasÄ± isteniyor

Trump'Ä±n yÃ¶netimi devralmadan Rusya'yla temas kurmasÄ± gÃ¶sterilmesi Ã¼zerine Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Flynn'in istifasÄ± istendiÄŸi sÃ¶ylendi.

ABD'de yeni yönetimin Rusya'yla iliÅŸkiler yüzünden baÅŸÄ± dertten kurtulmuyor. BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn, yeni yönetimin görevi devralmasÄ±ndan önce bir Rus yetkiliyle 'yaptÄ±rÄ±mlarÄ± hafifletmek' üzerine görüÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±ndan bu yana baskÄ± altÄ±nda. Son olarak, üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin Flynn'i savunmamasÄ± dikkat çekti. Trump'Ä±n en üst danÄ±ÅŸmanÄ± Stephen Miller, Flynn'in istifa etmesi yönündeki talepler hakkÄ±nda "Size baÅŸkanÄ±n aklÄ±nda ne olduÄŸunu söyleyecek kiÅŸi ben deÄŸilim. Bunu ona sorun" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

'YASALARI Ä°HLAL ETTÄ°'

Flynn'in Obama yönetiminin hâlâ görevde olduÄŸu aralÄ±k ayÄ±nda, Rusya'nÄ±n Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ile görüÅŸtüÄŸü öne sürülüyor. Ä°ddiaya göre Flynn, Obama'nÄ±n seçimlerin Rusya tarafÄ±ndan manipüle edildiÄŸi tezi nedeniyle dayattÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rmayÄ± görüÅŸtü. Washington Post'a konuÅŸan bir dizi yetkilinin de doÄŸruladÄ±ÄŸÄ± iddia, Flynn'in 'sÄ±radan vatandaÅŸlarÄ±n dÄ±ÅŸ politikaya müdahil olmasÄ±nÄ± yasaklayan yasalarÄ± ihlal ettiÄŸi' anlamÄ±na geliyor.

FLYNN YALANLAYAMADI

Flynn iddiayÄ± önce reddetse de, sonra 'emin olamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±' söyledi. Rusya'ya dair gerilimler Amerikan kamuoyunda hâlâ hassas bir meseleyken, Trump'Ä±n danÄ±ÅŸmanÄ±nÄ± görevden alÄ±p almayacaÄŸÄ± merak konusu. Amerikan basÄ±nÄ±na göre, Trump'Ä±n Flynn'in istifasÄ±nÄ± isteyip istememek konusunda kafasÄ± karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ durumda.