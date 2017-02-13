Referandum takvimi Resmi Gazetede

YSK tarafÄ±ndan 16 Nisan tarihinde yapÄ±lacak olan referanduma iliÅŸkin takvim Resmi Gazete'de yayÄ±nlandÄ±

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 16 Nisan'da yapÄ±lacak Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumuna iliÅŸkin hazÄ±rlanan takvim Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Buna göre, referandum süreci 16 Åžubat 2017 PerÅŸembe günü baÅŸlayacak. Yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ± seçmen kütükleri 10 Mart 2017 Cuma günü kesinleÅŸecek.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki vatandaÅŸlar oylarÄ±nÄ± 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasÄ±nda kullanacak.

Seçim takviminin bazÄ± önemli aÅŸamalarÄ± ÅŸöyle:

18 Åžubat: MuhtarlÄ±k bölgesi askÄ± listeleri sabah 08.00'de askÄ±ya çÄ±karÄ±lacak. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere iliÅŸkin askÄ± listeleri de güncellenmek üzere askÄ±ya çÄ±karÄ±lacak ve itirazlar baÅŸlayacak. Yurt dÄ±ÅŸÄ± seçmen kütüÄŸü, "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek ve itirazlar baÅŸlayacak. YSK'nÄ±n www.ysk.gov.tr adresinden bina esasÄ±na göre düzenlenen seçmen kayÄ±tlarÄ±nÄ±n sorgulanmasÄ±na baÅŸlanacak.

26 Åžubat: MuhtarlÄ±k bölgesi askÄ± listeleri askÄ±dan indirilecek. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere iliÅŸkin askÄ± listeleri askÄ±dan indirilecek ve itirazlar sona erecek. Yurt DÄ±ÅŸÄ± Seçmen KütüÄŸüne yapÄ±lacak itirazlar Türkiye saati ile 17.00'de sona erecek. Bina esasÄ±na göre düzenlenen seçmen kayÄ±tlarÄ±, www.ysk.gov.tr adresinden sorgulanacak.

10 Mart: Yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ± seçmen kütükleri kesinleÅŸtirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceÄŸi yer ve sandÄ±klar belirlenecek. Yurt dÄ±ÅŸÄ± seçmenler için oy kullanÄ±lacak temsilcilik, tarih aralÄ±ÄŸÄ± ve yer bilgileri "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

11 Mart: Halk oylamasÄ±nda kullanÄ±lacak birleÅŸik oy pusulalarÄ± basÄ±lacak, basÄ±mÄ± tamamlandÄ±kça plan dahilinde daÄŸÄ±tÄ±lacak. Gümrük kapÄ±larÄ±nda kullanÄ±lacak araç ve gereçler ilgili seçim kurullarÄ±na gönderilmeye baÅŸlanacak.

27 Mart: Gümrük kapÄ±larÄ±nda ve yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilciliklerinde oy verme iÅŸlemine baÅŸlanacak.

30 Mart: TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda baÅŸvurularÄ± ve propaganda sÄ±rasÄ±nÄ±n belirlenmesi için kuraya katÄ±lacak temsilcisi ile TRT temsilcilerinin YSK'ya bildirilmesinin son günü olacak. KonuÅŸma yapmayÄ± dilemesi halinde, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yapacaÄŸÄ± konuÅŸmalar için yayÄ±n zamanÄ± ve sÄ±rasÄ± tespit edilecek.

31 Mart: BaÅŸvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacaklarÄ± propaganda konuÅŸmalarÄ±nÄ±n yayÄ±n ve zaman sÄ±ralarÄ±nÄ±n belirlenmesi için YSK tarafÄ±ndan ad çekilecek.

9 Nisan: Yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilciliklerde oy verme iÅŸlemi sona erecek. Propaganda serbestliÄŸi ve bir kÄ±sÄ±m seçim yasaklarÄ± baÅŸlayacak. Radyo ve televizyon propaganda konuÅŸmalarÄ±na baÅŸlanacak.

12 Nisan: Ä°lçe seçim kurulu baÅŸkanlÄ±klarÄ±nca malzeme torbalarÄ± sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±na teslim edilecek.

15 Nisan: Seçim propagandasÄ± saat 18.00'de sona erecek.

16 Nisan: Oy verme günü.