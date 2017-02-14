Elektrik krizinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± otel yÃ¶netimi Meral AkÅŸener'den Ã¶zÃ¼r diledi

Ã‡anakkale'deki bir otelde konuÅŸma yapan Meral AkÅŸener'in konuÅŸma sÄ±rasÄ±nda elektriklerin kesilmesiyle ilgili otel yÃ¶netimi Ã¶zÃ¼r diledi

GeçtiÄŸimiz Åžubat ayÄ±nda Çanakkale’deki bir otelde ’Milli Ä°radenin Önemi’ konulu toplantÄ±ya konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lan Meral AkÅŸener’in konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± esnada elektrikler kesildi.Otel yönetimi olayla ilgili bugün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Meral AkÅŸener’den özür dileyerek, ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir merkezi ve genel idare ile siyasi görüÅŸ baskÄ± ve telkini olmaksÄ±zÄ±n, otel yönetimi olarak önceliÄŸimizin otel misafirlerinin ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n huzur ve güvenliÄŸini saÄŸlamak olduÄŸu organizasyon komitesine iletilmiÅŸtir. Ancak dernek baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, toplantÄ± yerinin, son anda baÅŸka bir adreste yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ±, kendilerinin yeterli tedbirleri aldÄ±klarÄ±nÄ± bildirerek sorunsuz bir toplantÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸlerdir. Ancak bütün bu görüÅŸmelere raÄŸmen, toplantÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± 11 Åžubat Cumartesi günü sosyal mecralarda ve sanal ortamdaki basÄ±n haberlerine dayanarak, farklÄ± bir toplantÄ± olmasÄ± beklenirken, daha sonra kontrol edilmesi güç olabilecek farklÄ± görüÅŸlerde olan fanatik gruplarÄ±n da katÄ±lma riski olan bir miting havasÄ±na dönüÅŸtüÄŸü görülmüÅŸtür.

Tüm öneri ve ricalarÄ±mÄ±za raÄŸmen toplantÄ±nÄ±n bu ortamda ve koÅŸullarda yapÄ±lmasÄ± konusunda Ä±srar edilmesine karÅŸÄ±, toplantÄ±nÄ±n istemeyerek de olsa, tek taraflÄ± olarak tarafÄ±mÄ±zdan iptal edileceÄŸi bilgisi ilgili dernek baÅŸkanÄ±na sözlü ve yazÄ±lÄ± olarak bildirilerek, salon hazÄ±rlÄ±klarÄ± da iptal edilmiÅŸtir.

Bu görüÅŸmeler ve bildirime raÄŸmen, otel yönetiminin isteÄŸi dÄ±ÅŸÄ±nda, bin kiÅŸiye yakÄ±n halk, canlÄ± yayÄ±n ekipleri içeriye girmiÅŸ ve miting havasÄ±ndaki toplantÄ± baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. ToplantÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan önce emniyet güçlerinin salonda gerekli tedbirleri almasÄ± toplantÄ±nÄ±n da endiÅŸelenildiÄŸi gibi herhangi bir olumsuz ortam olmadan devam ettiÄŸinin anlaÅŸÄ±lmasÄ± üzerine, ses ve Ä±ÅŸÄ±k sistemi otel yönetimi tarafÄ±ndan yeniden devreye alÄ±nmak istenmiÅŸ, ancak aÅŸÄ±rÄ± kalabalÄ±k olan ortamda balo salonunun elektrik enerjisini besleyen elektrik panosuna ulaÅŸÄ±lmasÄ± zaman almÄ±ÅŸ ve bu nedenle elektrik istenilen zamanda salona verilememiÅŸtir.

Herhangi bir olumsuz ortamÄ±n oluÅŸmadan toplantÄ±nÄ±n sonuçlanmÄ±ÅŸ olmasÄ±, otel yönetimi olarak bizleri olduÄŸu kadar organizasyon sahiplerini de memnun etmiÅŸtir. YaÅŸanan aksaklÄ±klar nedeniyle dernek yöneticileri ve SayÄ±n Meral AkÅŸener, oteldeki odalarÄ±nda ziyaret edilerek özür dilenmiÅŸ ve kendilerine göstermiÅŸ olduklarÄ± saÄŸduyulu yaklaÅŸÄ±mlarÄ± ve anlayÄ±ÅŸlarÄ± için teÅŸekkür edilmiÅŸtir. ToplantÄ±ya katÄ±lan Çanakkaleli misafirlerimize de ayrÄ±ca teÅŸekkür ederiz."