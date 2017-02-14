BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m aÃ§Ä±kladÄ± El Bab bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de ele geÃ§irildi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AKP Grup toplantÄ±sÄ±ndaki konuÅŸmasÄ±nda FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ve FETÃ– gibi konularda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

AK Parti Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, terör örgütünün Türkiye'den temizleneceÄŸini söylemesinin ardÄ±ndan ÅŸöyle devam etti: "Terör örgütüne lojistik ve finansal kaynak saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettiÄŸimiz belediyelerde yeni görevlendirmeler yaptÄ±k. Yüzlerce üst düzey terörist yakalandÄ±, adalete teslim edildi. Tam 126 giriÅŸim engellendi. Bölücü terör örgütü Türkiye topraklarÄ±ndan tam olarak temizleninceye kadar kÄ±ÅŸ demeden yaz demeden bu mücadele sürecek. FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± devam ediyor. El Bab büyük ölçüde kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. AmacÄ±mÄ±z terör örgütlerinin cirit attÄ±ÄŸÄ± bölgelerden Türkiye'ye uzanan koridorlarÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ±nÄ±n önüne geçmektir.

HAKSIZLIÄžA UÄžRAYANLAR VARSA Ä°TÄ°RAZLARINI YAPACAKLAR

Tedbiri asla elden bÄ±rakmÄ±yoruz. UluslararasÄ± taÅŸeron bir örgüt olan FETÖ katil güruhu takibimizdedir. O konuda incelemeler dikkatle devam ediyor. FETÖ'yle baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu ortaya çÄ±kan kim olursa olsun hukuk içerisinde mutlaka gereÄŸi yapÄ±lÄ±yor. AraÅŸtÄ±rmalar esnasÄ±nda yeniden deÄŸerlendirme imkanÄ± da gördük. Diyelim ki atÄ±lanlar kendilerine yapÄ±lanlarÄ±n haksÄ±zlÄ±k olduÄŸunu düÅŸünüyorlar. KHK ile yeniden deÄŸerlendirme mekanizmasÄ±nÄ± hayata geçirdik. 7 üyeden oluÅŸacak ve bir nevi mahkeme gibi çalÄ±ÅŸacaklar ve bütün bu itirazlarÄ± inceleyip, karara baÄŸlayacaklar. HaklÄ± görülürse göreve iade edilecek.

KATLÄ°AMIN MÄ°MARI ABD'DEKÄ° ÇÄ°FTLÄ°KTE KEYÄ°F Ä°ÇÄ°NDE YAÅžAYAMAZ

Adalet olmazsa olmazÄ±mÄ±zdÄ±r. FETÖ elebaÅŸÄ± için giriÅŸimlerimiz devam ediyor. Bu konuya özellikle önem veriyoruz. Türkiye'de yaÅŸanmÄ±ÅŸ bir katliamÄ±n birinci dereceden yöneticisi, sorumlusu ABD'de bir çiftlikte keyif içinde yaÅŸayamaz! Bu kabul edilebilir bir ÅŸey deÄŸil. HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dosyalarda hiçbir ÅŸüpheye yer kalmayacak ÅŸekilde ABD'ye teslim ettik. Yeni yönetimin bu konudaki adÄ±mlarÄ±nÄ± bekliyoruz. Umuyoruz ki ABD yönetimi tarafÄ±ndan teröristbaÅŸÄ±nÄ±n iadesi konusunda somu adÄ±mlar atÄ±lacak.