Ana Sayfa | SÄ°YASET 14/02/2017 11:57

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan bankaya borÃ§lu olan Ã§iftÃ§iler iÃ§in mÃ¼jdeli haber


AKP Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ekonomik geliÅŸmelere deÄŸinerek, "TarÄ±m kesiminin Ziraat BankasÄ±'na olan bir milyara yakÄ±n olan borÃ§larÄ±nÄ± yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±yoruz. BorÃ§lar 5 yÄ±l sÃ¼resince yapÄ±landÄ±racaÄŸÄ±z" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ekonomideki geliÅŸmelerle ilgili anÄ±nda tedbir alÄ±yoruz, mali disiplinden asla taviz vermiyoruz. Reel sektörü desteklemeye de devam edeceÄŸiz. Ekonomi Koordinasyon Kurulunda aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kararlarÄ± bire bir uyguluyoruz. TarÄ±m kesiminin Ziraat BankasÄ±'na olan bir milyara yakÄ±n olan borçlarÄ±nÄ± yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±yoruz.Döviz kurlarÄ± hareketlendi, kÄ±yamet koparÄ±ldÄ±. Åžimdi yüzde 8'lik aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru bir iniÅŸ var. Felaket tellallarÄ±nÄ±n sesi çÄ±kmÄ±yor. Dövizdeki oynaklÄ±k geçicidir. 2017 baharÄ±ndan itibaren Türkiye her alanda ÅŸaha kalkmaya devam edecek. Yazla birlikte ekonomide de demokrasi de de ülkemizin ayak baÄŸlarÄ±nÄ±n hepsinden kurtulacaÄŸÄ±z." ifadelerinde bulundu. 

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m CHP'nin AYM kararÄ±nÄ± eleÅŸtirdi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun "anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in AYM'ye baÅŸvurmayacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu kararÄ± eleÅŸtirerek, "CHP oradan bir sonuÃ§ Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±nÄ± anlamÄ±ÅŸ olmalÄ±." dedi.


CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in AYM kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini AYM'ye gÃ¶tÃ¼rmeyeceÄŸiz" dedi.


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m referandum kampanyasÄ±nÄ±n tarihini ve yerini aÃ§Ä±kladÄ±

AK Parti Grup ToplantÄ±sÄ±'nda partililere seslenen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, referandum kampanyasÄ± iÃ§in 2 ay boyunca sahada olacaklarÄ±nÄ± belirterek, 25 Åžubat'ta Ankara Arena'da kampanya aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.