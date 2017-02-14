BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan bankaya borÃ§lu olan Ã§iftÃ§iler iÃ§in mÃ¼jdeli haber

AKP Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ekonomik geliÅŸmelere deÄŸinerek, "TarÄ±m kesiminin Ziraat BankasÄ±'na olan bir milyara yakÄ±n olan borÃ§larÄ±nÄ± yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±yoruz. BorÃ§lar 5 yÄ±l sÃ¼resince yapÄ±landÄ±racaÄŸÄ±z" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ekonomideki geliÅŸmelerle ilgili anÄ±nda tedbir alÄ±yoruz, mali disiplinden asla taviz vermiyoruz. Reel sektörü desteklemeye de devam edeceÄŸiz. Ekonomi Koordinasyon Kurulunda aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kararlarÄ± bire bir uyguluyoruz. TarÄ±m kesiminin Ziraat BankasÄ±'na olan bir milyara yakÄ±n olan borçlarÄ±nÄ± yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±yoruz.Döviz kurlarÄ± hareketlendi, kÄ±yamet koparÄ±ldÄ±. Åžimdi yüzde 8'lik aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru bir iniÅŸ var. Felaket tellallarÄ±nÄ±n sesi çÄ±kmÄ±yor. Dövizdeki oynaklÄ±k geçicidir. 2017 baharÄ±ndan itibaren Türkiye her alanda ÅŸaha kalkmaya devam edecek. Yazla birlikte ekonomide de demokrasi de de ülkemizin ayak baÄŸlarÄ±nÄ±n hepsinden kurtulacaÄŸÄ±z." ifadelerinde bulundu.