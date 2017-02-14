Bakan BozdaÄŸ ABD'de Fethullah GÃ¼len'in iadesiyle ilgili yeni geliÅŸmeler olabilir

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ±nÄ± kÃ¶kten Ã§Ã¶zmek iÃ§in ABD'nin Adalet BakanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini belirtti. BozdaÄŸ"GÃ¼len'in iadesi iÃ§in yeni deliller sunmaya gerek yok. ABD Adalet BakanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸim, yeni geliÅŸmeler olabilir." dedi.

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, AK Parti TBMM Grup ToplantÄ±sÄ± öncesi gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Fetullah Gülen'in iadesine iliÅŸkin çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini dile getiren BozdaÄŸ, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n göreve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yeni adalet bakanÄ±nÄ±n da atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Yeni dönemde olumlu geliÅŸmelerin olabileceÄŸini ifade eden BozdaÄŸ, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:"ABD'nin yeni Adalet BakanÄ± ile en kÄ±sa sürede telefonla veya yüz yüze görüÅŸerek, Türkiye'nin bu konudaki beklentilerini, FETÖ'nün iadesinin ve diÄŸer FETÖ'cülerin iadesinin Türkiye bakÄ±mÄ±ndan ne anlam ifade ettiÄŸini bir kez de yeni bakana birinci aÄŸÄ±zdan söyleme imkanÄ±mÄ±z olacaktÄ±r. Biz yeni geliÅŸmelerin olmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Trump'Ä±n göreve baÅŸlamasÄ± üzerine bazÄ± yeni deliller de gönderdik. EsasÄ±nda dosyada bizim açÄ±mÄ±zdan yeni bir delile ihtiyaç yok. Çünkü aramÄ±zda anlaÅŸma gereÄŸi terörist Gülen'in geçici tutuklanmasÄ±nÄ±n saÄŸlanÄ±p, Türkiye'ye iadesini gerektirecek yeterlilikte ve nitelikte yeterinden fazla delil var dosyada. Yani bir delil eksikliÄŸi söz konusu deÄŸil."