BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m referandum kampanyasÄ±nÄ±n tarihini ve yerini aÃ§Ä±kladÄ±

AK Parti Grup ToplantÄ±sÄ±'nda partililere seslenen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, referandum kampanyasÄ± iÃ§in 2 ay boyunca sahada olacaklarÄ±nÄ± belirterek, 25 Åžubat'ta Ankara Arena'da kampanya aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m AKP Grup toplantÄ±sÄ±nda referandum süreciyle ilgili konuÅŸtu. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle; "DeÄŸerli yol arkadaÅŸlarÄ±m, kadirÅŸinas milletim, hanÄ±mefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularÄ±mla sevgiyle, saygÄ±yla selamlÄ±yorum. HoÅŸ geldiniz. ÇatÄ±sÄ± altÄ±nda bulunduÄŸumuz Gazi Meclis'imizde yeni bir grup toplantÄ±mÄ±zda birlikteyiz. Ülkemiz 20023 hedeflerine emin adÄ±mlarla yürüyor. Bu kutlu yürüyüÅŸün en önemli adÄ±mlarÄ±nÄ± attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir dönemden geçiyoruz. Milletimizin duasÄ±yla Türkiye'nin aydÄ±nlÄ±k geleceÄŸini inÅŸa ediyoruz. Gece gündüz demeden, durup soluklanmadan milletin istakametinde, millet için çalÄ±ÅŸÄ±yoruz, çalÄ±ÅŸmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin bütün il, ilçe, köylerinin nabzÄ±nÄ± tutuyoruz. 79 milyon insanÄ±mÄ±zÄ±n hissiyatÄ±na kulak veriyoruz. YurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± da ihmal etmiyoruz. Ak Parti Türkiye'nin her köÅŸesinde bacasÄ± tüten bir siyaset ocaÄŸÄ±dÄ±r.

MÄ°LLETÄ°MÄ°Z BU SÜRECÄ° 16 NÄ°SAN'DA TAÇLANDIRACAK

Milletin aklÄ±nÄ± yalanlarla, dolanlarla, safsatalarla dolandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸanlar yine baÅŸarÄ±lÄ± olamamÄ±ÅŸ. VatandaÅŸ ne istediÄŸini ne yapacaÄŸÄ±nÄ± biliyor. 16 Nisan'a kadar sahalardayÄ±z gençler! HazÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z? Tüm teÅŸkilatlarÄ±mÄ±zla il il, ilçe ilçe, köy köy, mahalle mahalle gezip CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemini anlatacaÄŸÄ±z. Ä°nanÄ±yorum ve eminim ki, milletimiz 2007'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bu demokratik süreci 16 Nisan'da taçlandÄ±racak. "Bütün AK Parti teÅŸkilatÄ±mÄ±z önümüzdeki 2 ay içerisinde sahadayÄ±z. 25 Åžubat'ta Ankara Arena'da kampanyamÄ±zÄ±n muhteÅŸem açÄ±lÄ±ÅŸÄ± olacak. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zda saÄŸduyuyu elden bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. KÄ±ÅŸkÄ±rtmalara kapÄ±lmak yok. KalÄ±cÄ± yalan ve iftiralarla hayÄ±rcÄ± blok bu süreci sakatlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. UnutmayÄ±n bizim iÅŸimiz hizmet, gücümüz millet." dedi.