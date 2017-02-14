CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in AYM kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini AYM'ye gÃ¶tÃ¼rmeyeceÄŸiz" dedi.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "SandÄ±kta kararÄ±n verileceÄŸi 16 Nisan'a kadar önümüzdeki 60 günü milletin hakemliÄŸine emanet edeceÄŸiz. Söz konusu olan milletin egemenliÄŸiyse bu konuda asÄ±l Yüce Divan halkÄ±n divanÄ±dÄ±r, milletin divanÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸte bunun için Anayasa Mahkemesine baÅŸvurmayacaÄŸÄ±z."