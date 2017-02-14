BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m CHP'nin AYM kararÄ±nÄ± eleÅŸtirdi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun "anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in AYM'ye baÅŸvurmayacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu kararÄ± eleÅŸtirerek, "CHP oradan bir sonuÃ§ Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±nÄ± anlamÄ±ÅŸ olmalÄ±." dedi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP'nin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini AYM'ye taÅŸÄ±mamasÄ±yla ilgili açÄ±klamalarda bulundu. HatÄ±rlanacaÄŸÄ± üzere CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bugün partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini AYM'ye götürmeyeceklerini duyurarak ÅŸunlarÄ± söylemiÅŸti: SandÄ±kta kararÄ±n verileceÄŸi 16 Nisan'a kadar önümüzdeki 60 günü milletin hakemliÄŸine emanet edeceÄŸiz. Söz konusu olan milletin egemenliÄŸiyse bu konuda asÄ±l Yüce Divan halkÄ±n divanÄ±dÄ±r, milletin divanÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸte bunun için Anayasa Mahkemesine baÅŸvurmayacaÄŸÄ±z.