Ana Sayfa | SÄ°YASET 14/02/2017 15:02

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m CHP'nin AYM kararÄ±nÄ± eleÅŸtirdi


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun "anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in AYM'ye baÅŸvurmayacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu kararÄ± eleÅŸtirerek, "CHP oradan bir sonuÃ§ Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±nÄ± anlamÄ±ÅŸ olmalÄ±." dedi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP'nin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini AYM'ye taÅŸÄ±mamasÄ±yla ilgili açÄ±klamalarda bulundu. HatÄ±rlanacaÄŸÄ± üzere CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bugün partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini AYM'ye götürmeyeceklerini duyurarak ÅŸunlarÄ± söylemiÅŸti: SandÄ±kta kararÄ±n verileceÄŸi 16 Nisan'a kadar önümüzdeki 60 günü milletin hakemliÄŸine emanet edeceÄŸiz. Söz konusu olan milletin egemenliÄŸiyse bu konuda asÄ±l Yüce Divan halkÄ±n divanÄ±dÄ±r, milletin divanÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸte bunun için Anayasa Mahkemesine baÅŸvurmayacaÄŸÄ±z.

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CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in AYM kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini AYM'ye gÃ¶tÃ¼rmeyeceÄŸiz" dedi.


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m referandum kampanyasÄ±nÄ±n tarihini ve yerini aÃ§Ä±kladÄ±

AK Parti Grup ToplantÄ±sÄ±'nda partililere seslenen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, referandum kampanyasÄ± iÃ§in 2 ay boyunca sahada olacaklarÄ±nÄ± belirterek, 25 Åžubat'ta Ankara Arena'da kampanya aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.


Bakan BozdaÄŸ ABD'de Fethullah GÃ¼len'in iadesiyle ilgili yeni geliÅŸmeler olabilir

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ±nÄ± kÃ¶kten Ã§Ã¶zmek iÃ§in ABD'nin Adalet BakanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini belirtti. BozdaÄŸ"GÃ¼len'in iadesi iÃ§in yeni deliller sunmaya gerek yok. ABD Adalet BakanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸim, yeni geliÅŸmeler olabilir." dedi.