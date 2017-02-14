CHP liderinden BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve BahÃ§eli'ye flaÅŸ Ã§aÄŸrÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Meclisteki grup toplantÄ±sÄ±nda BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve MHP lideri BahÃ§eli'ye Ã§aÄŸrÄ±da bulundu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "SayÄ±n Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'a, SayÄ±n Devlet Bahçeli'ye çaÄŸrÄ± yapÄ±yorum. Buyurun arkadaÅŸlar gelin sizin istediÄŸiniz televizyon kanalÄ± olsun, sizin istediÄŸiniz gazeteciler olsun. Gelin oturalÄ±m konuÅŸalÄ±m. Bana 15 dakika versinler, onlara yarÄ±m saat versinler, ben buna da razÄ±yÄ±m" dedi.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, partisinin TBMM'deki grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada siyaset kurumunun görevinin vatandaÅŸÄ±n sorunlarÄ±nÄ± çözmek olduÄŸunu belirterek, "VatandaÅŸlarÄ±n kredi kartÄ± ve tüketici kredisi borcu 424 milyar lirayÄ± aÅŸtÄ±. Bu borçla ilgili olarak iktidar kanadÄ±ndan bir Allah'Ä±n kulu çÄ±kÄ±p da sevgili vatandaÅŸÄ±m seni bu borçtan kurtaracaÄŸÄ±m diyor mu? Diyemiyor, söyleyemez. Onlar da emin olun sonunda hayÄ±r diyecekler göreceksiniz. Bu söylediÄŸim 424 milyar lira henüz daha icra safhasÄ±na gelmemiÅŸ rakam. Bir de bunun dÄ±ÅŸÄ±nda icra dairelerine intikal eden var. Onun miktarÄ± 18 milyar lira. VatandaÅŸÄ±n derdi bu. Sadece bu mu? VatandaÅŸ borç bataÄŸÄ±na teslim edildiÄŸi gibi, faiz yüküne de teslim edilmiÅŸ. Sadece geçen yÄ±l vatandaÅŸÄ±n ödediÄŸi faiz miktarÄ± 48 milyar 932 milyon lira. Son 13 yÄ±lda ödenen faiz miktarÄ± 321 milyar lira. VatandaÅŸÄ±n derdi bu, bu dertten kurtulmak istiyor. Ä°cra dairelerindeki dosya sayÄ±sÄ±, 26 milyon 178 bin dosya var icra dairelerinde. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n yarÄ±sÄ± icralÄ±k. Bunlar iÅŸsizliÄŸi doÄŸuruyor" diye konuÅŸtu.

"SÄ°YASÄ° PARTÄ°LER YASASI'NA GÖRE BÄ°R ÜNÄ°VERSÄ°TE HOCASI ARZU ETTÄ°ÄžÄ° SÄ°YASÄ° PARTÄ°NÄ°N ÜYESÄ° OLABÄ°LÄ°R"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, konuÅŸmasÄ±na ÅŸöyle devam etti:

"Hep beraber Türkiye'yi aydÄ±nlÄ±ÄŸa çÄ±karacaÄŸÄ±z. Hep beraber Türkiye için hayÄ±rlÄ± bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z, hiç kimse merak etmesin. Bütün bunlara raÄŸmen 15 Temmuz'da darbe giriÅŸimi oldu, hep beraber dik durduk ve darbeyi püskürttük. Ama 20 Temmuz'da bir baÅŸka darbe oldu. OHAL ilan edildi. Binlerce insan hapislere tÄ±kÄ±ldÄ±. 1 milyondan fazla aile maÄŸdur edildi. 12 Eylül darbesinde Kenan Evren'in darbe yapÄ±p baÅŸkan olduÄŸu dönemde ihraç edilen öÄŸretmen sayÄ±sÄ± 3 bin 854 kiÅŸi. 20 Temmuz darbesinden sonra 160 günde ihraç edilen öÄŸretmen sayÄ±sÄ± 30 bin 470. Banka hesaplarÄ±na el koydular, ömür boyu kamuda çalÄ±ÅŸmayacak. Kenan Evren'in bile yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bunlar yapÄ±yorlar. 12 Eylül döneminde ihraç edilen akademisyen, 120 akademisyen ihraç edildi. 20 Temmuz darbesinden sonraki dönemde ihraç edilen akademisyen sayÄ±sÄ± 4 bin 811. Siyasi Partiler YasasÄ±'na göre bir üniversite hocasÄ± arzu ettiÄŸi siyasi partinin üyesi olabilir. Siyasette kalite yüksek olsun diye. Akademisyenler beÄŸendikleri siyasi partilerde ya görev üstlenirler veya doÄŸrudan doÄŸruya düÅŸünsel olarak hizmet verirler. Åžimdi siz kalkÄ±yorsunuz düÅŸüncesini beÄŸenmediÄŸiniz üniversite hocalarÄ±nÄ± bir Kanun Hükmünde Kararnameyle kapÄ± önüne koyuyorsunuz. Bizim inancÄ±mÄ±zda da, ahlakÄ±mÄ±zda da bilim insanÄ±na saygÄ± vardÄ±r. Bilim insanÄ±nÄ± hep el üstünde tutarÄ±z. ‘Alimin ölümü alemin ölümü gibidir' deniyor. Hangi gerekçeyle bu üniversite hocalarÄ±nÄ± kapÄ± önüne koyuyorsunuz?"

"OSMANLI'YI DA BÄ°LMÄ°YORLAR"

Soner Demirsoy'un Yavuz'un Çamurlu KaftanÄ± diye bir kitabÄ± olduÄŸuna deÄŸinen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, kitaptan bir bölümü anlattÄ±. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Yavuz Sultan Selim'in MÄ±sÄ±r'Ä±n OsmanlÄ± hanedanÄ±na katÄ±ldÄ±ktan sonra Ä°stanbul'a geri dönüÅŸü sÄ±rasÄ±nda yanÄ±na Anadolu Kazaskeri Kemal PaÅŸazade'yi davet ettiÄŸini ve beraber gittikleri esnada Kemal PaÅŸazade'nin atÄ±nÄ±n bir su çukuruna bastÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve oradan sÄ±çrayan çamurun SultanÄ±n kaftanÄ±na geldiÄŸini aktararak, "O bir görevliyi çaÄŸÄ±rÄ±r ve sakin bir ifadeyle ÅŸunu söyler, 'Bir alimin atÄ±nÄ±n ayaÄŸÄ±ndan sÄ±çrayan çamur benim için ÅŸereftir, öldüÄŸüm zaman bu kaftanÄ± böylece sandukamÄ±n üstüne koysunlar' der. Yavuz Sultan Selim öldüÄŸü zaman bu çamurlu kaftan onun sandukasÄ±nÄ±n üstüne konur. Alime verilen, ilim adamÄ±na verilen deÄŸere bakÄ±n. Bunlar hani diyorlar ya OsmanlÄ± OsmanlÄ±, OsmanlÄ±'yÄ± da bilmiyorlar. Alime, bilim insanÄ±na verilen deÄŸeri de bilmiyorlar. Kendisi gibi düÅŸünüyorsa el üstünde, kendisi gibi düÅŸünmüyorsa koyun kapÄ±nÄ±n önüne" dedi.

"HAYIR DEDÄ°ÄžÄ°NÄ°Z ANDAN Ä°TÄ°BAREN BU TÜRKÄ°YE DERÄ°N VE GÜZEL BÄ°R NEFES ALACAK"

12 Eylül'de tutuklanan gazeteci sayÄ±sÄ±nÄ±n 31 olduÄŸunu, 20 Temmuz darbesinden sonra tutuklanan gazeteci sayÄ±sÄ±nÄ±n 150'yi aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Zalimlikte rekor kÄ±rdÄ±lar. 15 günlük çocuÄŸu annesinden ayÄ±rdÄ±lar. Åžimdi diyorlar ki, 'Kim hayÄ±r derse bunlar terörist sayÄ±lÄ±r.' Akla bakÄ±n. En güzel cevabÄ± bir ÅŸehit annesi veriyor, diyor ki ‘Ben hayÄ±r diyorum, ne yapacaksÄ±n bana? Sen benimle tabuta mÄ± sarÄ±ldÄ±n? Benim oÄŸlum niÅŸanlÄ±ydÄ±, düÄŸünü olacaktÄ±. Sen beni tehdit edemezsin. Bende seni tehdit ediyorum. HakkÄ±m haram olsun' diyor. Biz ne diyoruz? Onlar 'hayÄ±r' diyenleri terörist, 15 Temmuz yanlÄ±sÄ± olarak gösteriyorlar. Ä°ster evet de, ister hayÄ±r de vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n üstünde yeri var. AramÄ±zdaki fark siyahla beyaz kadardÄ±r. Bizde sevgi, onlarda kin var. HayÄ±r dediÄŸiniz andan itibaren bu Türkiye derin ve güzel bir nefes alacak. Åžuanda vatandaÅŸa sandÄ±ÄŸa git ayÄ±n 16'sÄ±nda evet oyunu kullan diyemiyorlar. Çünkü gerekçe yok. Ne diyecekler? HayÄ±r diyeni terörist diye tanÄ±mlarsan söyleyecek bir lafÄ±n yok demektir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"SAYIN BÄ°NALÄ° YILDIRIM'A, SAYIN DEVLET BAHÇELÄ°'YE ÇAÄžRI YAPIYORUM"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SayÄ±n Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'a, SayÄ±n Devlet Bahçeli'ye çaÄŸrÄ± yapÄ±yorum. Buyurun arkadaÅŸlar gelin sizin istediÄŸiniz televizyon kanalÄ± olsun, sizin istediÄŸiniz gazeteciler olsun. Gelin oturalÄ±m konuÅŸalÄ±m. Bana 15 dakika versinler, onlara yarÄ±m saat versinler, ben buna da razÄ±yÄ±m. Vallahi soru da sormayacaÄŸÄ±m. Yeter ki oturalÄ±m, medeni insanlar gibi konuÅŸalÄ±m. VatandaÅŸ deÄŸiÅŸikliÄŸin ne getirip, ne götürdüÄŸünü tam bilmiyor. Niçin bilmiyor? TelevizyonlarÄ± yasakladÄ±lar, görüÅŸmeleri kÄ±sÄ±tladÄ±lar. Bütün vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan tek bir ÅŸey istiyorum, Nisan'Ä±n 16'sÄ±nda yapÄ±lacak referandum bir parti seçimi deÄŸil, bir demokrasi seçimi. Demokrasiden yana mÄ± tavÄ±r takÄ±nacaÄŸÄ±z, otoriter yönetimden yana mÄ± tavÄ±r takÄ±nacaÄŸÄ±z? O nedenle bütün vatandaÅŸlarÄ±mdan istirham ediyorum, sandÄ±ÄŸa giderken düÅŸünün. Her ÅŸeyden önce kendi vicdanÄ±mÄ±zla tartalÄ±m, ölçelim. Sorun Türkiye sorunu, sorun demokrasi sorunu. A partisi, B partisi, saÄŸ sol olayÄ± deÄŸil. Bu bir demokrasi olayÄ±."

"EK 50 MÄ°LLETVEKÄ°LÄ°NÄ°N ALDIÄžI PARA HARAMDIR"

"Elini vicdanÄ±na koy ve ÅŸu soruyu kendi vicdanÄ±nda tart. CumhurbaÅŸkanÄ± taraflÄ± mÄ± olsun tarafsÄ±z mÄ±?" diye soran KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Neden tarafsÄ±z olmasÄ± lazÄ±m? Çünkü cumhurun baÅŸkanÄ±dÄ±r. GörüÅŸü, inancÄ±, yaÅŸam tarzÄ± ne olursa olsun 80 milyonu temsil ettiÄŸi için tarafsÄ±z olmasÄ± lazÄ±m. TarafsÄ±z olmasÄ±nÄ± istiyorsan hayÄ±r oyunu kullanacaksÄ±n. Bir partinin de genel baÅŸkanÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± olursa cumhurun baÅŸkanÄ± olamaz. CumhurbaÅŸkanÄ± bize göre tarafsÄ±z olmalÄ±. KÄ±ÅŸlaya, camiye, adliyeye siyaset girmesin diyoruz. Siyaset buralara girdiÄŸi zaman Türkiye'nin çivisi çÄ±kar. Bir baÅŸkan çÄ±kÄ±p Meclisi tek taraflÄ± bir iradeyle feshediyorum desin mi demesin mi? Feshetmesin diyorsan gideceksin hayÄ±r oyu vereceksin. Böyle bir yetki bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e verilmemiÅŸtir. Bir kiÅŸi kalkÄ±p milli iradenin yüzde 100 temsil edildiÄŸi bir Meclisi feshetmemelidir. Feshederse demokrasi yara alÄ±r. Referanduma gidecek anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi çÄ±karsa baÅŸkanÄ±n kaç yardÄ±mcÄ±sÄ± olacak ve kaç bakan olacak? Bu sorunun cevabÄ± yok. Ä°stersen bin baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±, 50 tane bakan olabilir. Elini vicdanÄ±na koy ve düÅŸün vatandaÅŸÄ±m. Bu uygulama Türkiye Cumhuriyeti'ni maceraya sürükler mi, sürüklemez mi? Bu yetki ÅŸuan TBMM'de. Referandumda size sunulan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde güvenoyu yok. Kurulacak hükümet diyor ki, 'Ben niye Meclise gideyim.' Bir hükümet 550 milletvekilinden güvenoyu istesin mi istemesin mi? Ä°stemelidir diyorsan buna hayÄ±r diyeceksin. Milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ± 550'den 600'e çÄ±karÄ±yorlar. 550 milletvekili bile fazla. Normali 450 milletvekilidir. Oturacak maaÅŸÄ±nÄ± alacak. Ek 50 milletvekilinin aldÄ±ÄŸÄ± para haramdÄ±r. 5 yÄ±llÄ±k maliyeti 187 milyon 950 bin lira. Bu vatandaÅŸÄ±n cebinden çÄ±kacak. Türkiye'de en hayÄ±rlÄ± iÅŸi yapacaksÄ±n. Toprak rengindeki kahverengiye tercih damgasÄ±nÄ± vuracaksÄ±n. Bu bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸidir diyorum. Hep beraber itiraz ediyorlar. Libya'da, Suriye'de, Ä°ran'da, MÄ±sÄ±r'da, Irak'ta cumhuriyet var mÄ±? Var. Bizim cumhuriyetimizle onlarÄ±n cumhuriyeti aynÄ± deÄŸil. Bir tek adam rejimi getiriyorsun. 'Çift baÅŸlÄ±ÄŸÄ± önlemek için bunu getiriyoruz' diyorlar. Åžimdi çift baÅŸlÄ±lÄ±k var mÄ±? HayÄ±r. Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Bey, ErdoÄŸan'Ä±n söylediÄŸinin aksine bir cümle kullanabilir mi? Mümkün deÄŸil, 500 metre öteden görse 80 düÄŸmesini 10 saniyede ilikler" ifadelerini kullandÄ±.

"'CHP, 18 YAÅžTA SEÇÄ°LMEYE KARÅžI' DÄ°YORLAR, HÄ°Ç DE KARÅžI DEÄžÄ°LÄ°Z"

Bunun normal bir referandum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Türkiye'nin bekasÄ±, geleceÄŸi için, huzurumuz, barÄ±ÅŸÄ±mÄ±z için önemlidir. HayÄ±r çÄ±karsa Türkiye derin bir nefes alÄ±r. Herkes görevinin baÅŸÄ±nda olur. HayÄ±r çÄ±karsa ne olur? SayÄ±n ErdoÄŸan cumhurbaÅŸkanÄ±, SayÄ±n Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸbakan, bakanlar görevlerini yapmÄ±ÅŸ olacaklar. Millet diyecek ki 'Anayasal sÄ±nÄ±rlarÄ±na çekil.' SayÄ±n BaÅŸbakan, ‘Otur Türkiye'yi adam gibi yönet' diyecek. Herkes görevine dönmüÅŸ olacak. 'CHP, 18 yaÅŸta seçilmeye karÅŸÄ±' diyorlar. Hiç de karÅŸÄ± deÄŸiliz. Gençlerin oyunu almak için onlarÄ± kandÄ±rÄ±yorlar" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

"PROVOKASYONA KARÅžI HEPÄ°MÄ°Z DÄ°KKATLÄ° OLMALIYIZ"

"Provokasyona karÅŸÄ± hepimiz dikkatli olmalÄ±yÄ±z" diyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Tahriklerde bulunabilirler. Bir minibüste baÅŸörtülü kÄ±zÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÄ±nÄ±n zorla açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± söyleniyor. Biz CHP olarak, herkesin giyim kuÅŸamÄ±nÄ±n güvencesiyiz, teminatÄ±yÄ±z. Referanduma sunulan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi gerek içerik, gerekse görüÅŸme usulleri açÄ±sÄ±ndan birçok yönüyle anayasaya da, hukuka da aykÄ±rÄ±dÄ±r. EgemenliÄŸi milletten alÄ±p tek adama veren bu deÄŸiÅŸiklik hukuk devletini yok etme projesidir" dedi.

Öte yandan CHP'nin grup toplantÄ±sÄ±na Ankara Üniversitesinden ihraç edilen akademisyenler de katÄ±ldÄ±.