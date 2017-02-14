MHP'li vekil Zihni AÃ§ba TBMM Divan Ã¼yeliÄŸi gÃ¶revinden istifa etti

TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± Katip Ã¼yesi MHP'li vekil Zihni AÃ§ba gÃ¶revinden istifa etti

TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± Katip üyesi MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba bu görevinden istifa etti, yerine ise MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin AhrazoÄŸlu seçildi.TBMM BaÅŸkanvekili Akif Hamzaçebi, MHP Sakarya Milletvekili Açba'nÄ±n BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± üyeliÄŸinden istifasÄ±na iliÅŸkin yazÄ±sÄ±nÄ±n 12 Åžubat'ta BaÅŸkanlÄ±ÄŸa ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Açba'ya verdiÄŸi hizmetlerden dolayÄ± teÅŸekkür etti.

BoÅŸalan BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± Katip üyeliÄŸine MHP Grubundan Hatay Milletvekili AhrazoÄŸlu'nun aday gösterildiÄŸini aktaran Hamzaçebi, oybirliÄŸi ile BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± Katip üyeliÄŸine seçilen AhrazoÄŸlu'na baÅŸarÄ±lar diledi.