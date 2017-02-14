MHP liderinden Meral AkÅŸener'e aÄŸÄ±r gÃ¶nderme

MHP lideri Devlet BahÃ§eli sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Meral AkÅŸener'e gÃ¶ndermede bulundu

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, Twitter hesabÄ±ndan açÄ±klamalarda bulundu.

Bahçeli'nin sözlerinden öne çÄ±kanlar ÅŸöyle;

"16 Nisan’da yapÄ±lacak Anayasa referandumu öncesi Türkiye marazi tartÄ±ÅŸmalarla kilitlenmiÅŸ, maksatlÄ± soru ve sorgulamalarla boÄŸulmuÅŸ durumda. Usta provokatörler, uzman bozguncular,icazetli spekülatörler,kuyruÄŸu dik tutmaya çalÄ±ÅŸan müÅŸfik kisveli münafÄ±klar son kozlarÄ±nÄ± oynuyorlar."

"BAYRAÄžI BUGÜN ELE ÇÄ°ZEN YARIN YELE VERÄ°R"

"Demokratik nitelikli samimi ve safiyane eleÅŸtiriler dÄ±ÅŸÄ±ndakiler elbette bizim için yok hükmündedir. VarlÄ±k içinde yokluk acÄ± bir sondur! Kimileri kalkÄ±yor Ä±ÅŸÄ±ksÄ±z otellerde gürültü çÄ±karÄ±p, bitmiÅŸ ve tükenmiÅŸlikleriyle çaresizliÄŸin ve çamurluÄŸun limanÄ±na demir atÄ±yor." "Bunlar avuç içlerine kÄ±nadan bayrak yaparak sözüm ona sanal gündemde yer tutmaya, çürümüÅŸ zihinleriyle ayakta durmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Anlayana; bayraÄŸÄ± bugün ele çizen yarÄ±n yele verir. Halbuki bayrak ÅŸereftir, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sembolüdür;ancak baÅŸ tacÄ± edilir,zirvelerle taçlanÄ±r."

"HELE BÄ°RÄ°LERÄ° VAR KÄ°..."

"Ä°stikbalsiz bir hayatÄ±n bütün aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±yanlarÄ±n ikide bir gizlendikleri kaos örtüsünden baÅŸlarÄ±nÄ± çÄ±karmasÄ± nafile çabadÄ±r. Yüzlerinden kötülük ruhu bir elmastan taÅŸan Ä±ÅŸÄ±k gibi parlayanlarÄ±n ne davaya,ne devlete,ne de büyük milletimize en ufak hayÄ±rlarÄ± dokunmaz." "Hele birileri var ki, kalpleri nedamet ve yeis içinde çarpmasÄ± gerekirken Anadolu’ya hayÄ±r turuna çÄ±kma kararlarÄ± hayret ve ibret vericidir. Bir ara zamanlarÄ±nÄ± boÅŸa harcayÄ±p her iÅŸten kaytaranlar, araya kaynak yapÄ±p mücadeleden kayÄ±ÅŸ atanlar ÅŸimdilerde yollara düÅŸeceklermiÅŸ."

"BUNLAR Ä°LK Ä°STASYONDA Ä°NMÄ°ÅžLER, Ä°LK HENDEKTE DÜÅžMÜÅžLERDÄ°R"

"Bir gün övdüklerini göklere çÄ±karacak kadar heyecan duyanlarÄ±n,diÄŸer gün yerip yerin dibine geçirme hevesleri kurnazlÄ±k ve karakter zaafÄ±dÄ±r. DavamÄ±zda ileri hamlelere ayak uyduramayanlarÄ±n gözleri daima arkadadÄ±r. Ve bunlar ilk istasyonda inmiÅŸler, ilk hendekte düÅŸmüÅŸlerdir." "Ülkülerimize ulaÅŸÄ±lmasÄ± için fedakarca emek veren özverili ve tutkulu arkadaÅŸlarÄ±m gerçek dava ve deÄŸer simgeleridir. Onlar aynÄ± yerindedir. Yerinde olmayan dönenler, satanlar, sapanlar, sövenler ve de savrulanlardÄ±r. Bize düÅŸen de onlara yolunuz açÄ±k olsun demektir.Kötü gören kötü gösterir. TÄ±yneti iyi olanÄ±n niyeti iyidir. Fikri berrak ve oturaklÄ± olanÄ±n kötülüÄŸün fiili bekçisi olmasÄ± beklenmemelidir."

"SÄ°STEM VAHÄ°Y DEÄžÄ°L, Ä°NSANLIK Ä°CADIDIR"

"Hakim hükümet sistemleri insanlÄ±ÄŸÄ±n ihtiyaç ve arayÄ±ÅŸÄ±ndan doÄŸmuÅŸtur. Tarihin bir diliminde pek tabii zorunlu nedenlerden de deÄŸiÅŸebilecektir. Sistem vahiy deÄŸil, insanlÄ±k icadÄ±dÄ±r. Huzurlu, kardeÅŸçe, birlik ve refah içinde yaÅŸamanÄ±n formül arayÄ±ÅŸÄ± ise hiç bitmeyecektir. Bir sistem deÄŸiÅŸikliÄŸi, tarihsel yolculukta bir durum muhasebesi, rota düzeltmesi, devlet ve toplum dengesini yeni baÅŸtan kurma arzusudur. Elden giden bir ÅŸey yoktur. Feda edilen, hiçe sayÄ±lan, yÄ±kÄ±lan bir ÅŸey de olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ve de millet kendi hakkÄ±nda karar verecektir."

"BUNLARIN PEÅžÄ°NE TAKILANLAR HÜKÜMSÜZDÜR, HARAMDIR"

"Türk milleti aciz, kudretsiz, sÄ±ÄŸÄ±ntÄ±, cahil, rüÅŸtünü kaybetmiÅŸ, iradesini çaldÄ±rmÄ±ÅŸ, tutsak bir kalabalÄ±k mÄ±dÄ±r ki, güven duyulmaz? Pensilvanya ve Kandil’e adeta türbe kurup baÅŸlarÄ±nda mum yakacak kadar gözü dönenler ve bunlarÄ±n peÅŸine takÄ±lanlar hükümsüz, haramdÄ±r."

"BUNUN Ä°ÇÄ°N EVET DÄ°YORUZ"

"HayÄ±r demek demokrasi olacak, evet demek Cumhuriyeti daÄŸÄ±tmak sayÄ±lacak! Bu nasÄ±l bir kötürüm, nasÄ±l kirli ve garez dolu bir bakÄ±ÅŸtÄ±r! Dengesizlik bir kez hÄ±z kazandÄ± mÄ± onu ancak güç yerine oturtacaktÄ±r. Güç ise millettir. Milletin ta kendisidir. Bunun için EVET diyoruz. Mahkum olmak istemeyen bir milleti esareti altÄ±nda tutmaya muktedir olacak kadar müstebitler, artÄ±k bu dünya yüzünde kalmamÄ±ÅŸtÄ±r."

CHP'NÄ°N ANAYASA MAHKEMESÄ° KARARI

"Türk milleti egemenliÄŸini kullanarak hakkÄ±na, hukukuna ve ezeli haysiyetine 16 Nisan’da sahip çÄ±kacaktÄ±r. Bunun için EVET diyoruz. CHP’nin zoru görünce yan çizmesinden dolayÄ± Anayasa Mahkemesi’ne gitmeme kararÄ±, milli iradeye ÅŸeklen saygÄ± duyma mecburiyetindedir. Biz 16 Nisan’da demokrasinin Sakarya SavaÅŸÄ±’nÄ± yapacaÄŸÄ±z. Bu savaÅŸÄ± bir kez daha milletçe kazanacaÄŸÄ±z. MeraklanmayÄ±n tarih uyanacaktÄ±r."

"Ä°HANET ÇEMBERÄ°NÄ° YARDIÄžIMIZ DEVÄ°RLER DE OLMUÅžTUR"

"Ekmek yerine süpürge tohumu yediÄŸimiz, kavrulup öÄŸüttükten sonra kaynatÄ±lan nohutu kahve niyetine içtiÄŸimiz dönemler olmuÅŸtur. Yokluk ve boÅŸlukta sallanÄ±p tutunacaÄŸÄ±mÄ±z dal aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, sonra da kahraman ecdadÄ±mÄ±zla ihanet çemberini yardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z devirler de olmuÅŸtur."