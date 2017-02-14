Devlet BahÃ§eli'den Meral AkÅŸener'e kÄ±na gÃ¶ndermesi

Twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan MHP lideri Meral AkÅŸener'in avcunun iÃ§ine TÃ¼rk bayraÄŸÄ± ÅŸeklinde kÄ±na yapmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, akÅŸam saatlerinde twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarla gündemi deÄŸerlendirdi.Referandumda neden evet diyeceklerini açÄ±klayan Bahçeli'nin hedefinde, hayÄ±r diyeceÄŸini açÄ±klayan MHP'li muhalifler ve özellikle de Meral AkÅŸener vardÄ±.Bahçeli, AkÅŸener'in elinin içine kÄ±nayla Türk bayraÄŸÄ± çizmesini eleÅŸtirerek "Bunlar avuç içlerine kÄ±nadan bayrak yaparak sözüm ona sanal gündemde yer tutmaya, çürümüÅŸ zihinleriyle ayakta durmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor" dedi.

"VARLIK Ä°ÇÄ°NDE YOKLUK ACI BÄ°R SONDUR"

Dingilinden fÄ±rlayÄ±p kontrolsüzce seyreden tekerin akÄ±beti neyse hakkÄ±mÄ±zdaki mesnetsiz deÄŸerlendirmelerin nezdimizdeki itibarÄ± aynÄ±dÄ±r.Türk milletiyle baÄŸÄ±nÄ± koparmÄ±ÅŸ, demokrasinin erdemiyle kalp rabÄ±tasÄ±nÄ± bozmuÅŸ kim varsa tercihimizi yokluyor, bizimle ilgili yorum yapÄ±yor.Demokratik nitelikli samimi ve safiyane eleÅŸtiriler dÄ±ÅŸÄ±ndakiler elbette bizim için yok hükmündedir. VarlÄ±k içinde yokluk acÄ± bir sondur!

MERAL AKÅžENER'E "KINA" GÖNDERMESÄ°

Kimileri kalkÄ±yor Ä±ÅŸÄ±ksÄ±z otellerde gürültü çÄ±karÄ±p, bitmiÅŸ ve tükenmiÅŸlikleriyle çaresizliÄŸin ve çamurluÄŸun limanÄ±na demir atÄ±yor.Bunlar avuç içlerine kÄ±nadan bayrak yaparak sözüm ona sanal gündemde yer tutmaya, çürümüÅŸ zihinleriyle ayakta durmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.Anlayana;bayraÄŸÄ± bugün ele çizen yarÄ±n yele verir.Halbuki bayrak ÅŸereftir, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sembolüdür;ancak baÅŸ tacÄ± edilir,zirvelerle taçlanÄ±r.Ä°stikbalsiz bir hayatÄ±n bütün aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±yanlarÄ±n ikide bir gizlendikleri kaos örtüsünden baÅŸlarÄ±nÄ± çÄ±karmasÄ± nafile çabadÄ±r.