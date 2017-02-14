Ana Sayfa | SÄ°YASET 14/02/2017 22:29

Ä°badi Trump'Ä±n vize yasaÄŸÄ±nÄ± tekrar ele alacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±


ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Irak'a uygulanan vize yasaÄŸÄ±nÄ± tekrar ele alma konusunda sÃ¶z verdiÄŸini aÃ§Ä±klayan Irak BaÅŸbakanÄ± Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlÄ±larÄ±na Ã¼lkede "iÃ§ savaÅŸ" Ã§Ä±karmamalarÄ± konusunda uyardÄ±.

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, Sadr yanlÄ±larÄ±nÄ±n düzenlediÄŸi gösteriler ve beraberinde baÅŸkent BaÄŸdat'taki ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, hükümetin öncelikli gündem maddesinin Musul'u terör örgütü DEAÅž'tan kurtarma operasyonlarÄ± olduÄŸuna dikkati çekti. Ä°badi ayrÄ±ca, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile telefon görüÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, Trump'Ä±n DEAÅž ile mücadelede Irak'a destek verdiÄŸini vurguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Trump'a ABD'ye giriÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n Irak vatandaÅŸlarÄ±nÄ± kapsamasÄ±nÄ±n uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdiÄŸini ifade eden Ä°badi, ABD BaÅŸkanÄ±nÄ±n bu meselenin yeniden ele alÄ±nmasÄ± sözünü verdiÄŸini belirtti.

 

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