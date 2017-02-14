Trump'tan Putin'i kÄ±zdÄ±racak hamle

Rusya ile sÄ±cak iliÅŸkiler kuran ve Putin ile aralarÄ±ndaki baÄŸÄ± sÃ¼rekli kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±ran Trump'tan bÃ¼yÃ¼k darbe geldi.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± PutinarasÄ±nda seçimlerden önce baÅŸlayan sÄ±cak iliÅŸki, yerini restleÅŸmeye bÄ±rakÄ±yor. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Rusya'dan 2014'te Rusya'ya kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± KÄ±rÄ±m'Ä± 'Ukrayna'ya iade etmesini beklediÄŸini' açÄ±kladÄ±. Günlük basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Spicer, "BaÅŸkan Trump Rus hükümetinden Ukrayna'da gerginliÄŸi azaltmasÄ±nÄ± ve KÄ±rÄ±m'Ä± iade etmesini beklediÄŸini açÄ±kça ifade etmiÅŸtir" dedi. Spicer ayrÄ±ca, Rusya'ya yaptÄ±rÄ±mlar konusunda herhangi bir deÄŸiÅŸikliÄŸe gitmeyeceklerini de ekledi. Spicer, Trump'Ä±n ayrÄ±ca Moskova ile iyi iliÅŸkilere sahip olmak istediÄŸini de sözlerine ekledi.

Ä°STÄ°FASINI BÄ°ZZAT TRUMP Ä°STEMÄ°Åž

Sean Spicer basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ayrÄ±ca "Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn'in, BaÅŸkan Trump ile aralarÄ±ndaki güven duygusunun aÅŸÄ±nÄ±p yÄ±pranmasÄ± nedeniyle" Donald Trump tarafÄ±ndan istifasÄ±nÄ±n istendiÄŸini de belirtti. Spicer, olayÄ±n "hukuki bir mesele deÄŸil, bir güven meselesi" olduÄŸunu vurguladÄ±. Beyaz Saray BasÄ±n Sözcüsü, Trump ve Flynn'in arasÄ±nda iliÅŸkinin, "bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ± ihtiyacÄ±nÄ±n hissedildiÄŸi noktaya varÄ±ncaya dek yÄ±prandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ortaya "bir takÄ±m sorgulanabilir durumlarÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söyledi. Sözcü, bu sorgulanabilir durumlarÄ±n ne olduÄŸunu belirtmedi. Sean Spicer ayrÄ±ca, Flynn'in istifasÄ±yla Rusya'yla yaÅŸanan geliÅŸmelerin baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± aktardÄ±: Spicer, "Trump, Flyyn'e Rusya'ya yaptÄ±rÄ±mlar konusunu görüÅŸme talimatÄ± vermedi" diyerek, Flynn'in Rus Büyükelçi'yle yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu ve tartÄ±ÅŸma konusu olan telefon görüÅŸmelerindeki hiçbir ÅŸeyin kanun dÄ±ÅŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.