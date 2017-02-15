Ana Sayfa | SÄ°YASET 15/02/2017 10:40

Trump Kanada BaÅŸbakanÄ± Trudeau'ya karÅŸÄ± gÃ¶vde gÃ¶sterisinde bulundu


Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau'nun Beyaz Saray'da Donald Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde el sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n farklÄ± olduÄŸu ve Trump'Ä±n Ã¼stÃ¼nlÃ¼k gÃ¶stermesine kaÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi sÃ¶ylendi.

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n göreve geldiÄŸinden itibaren dünya liderleriyle görüÅŸmesi detaylÄ±ca incelendi. Donald Trump'Ä±n jest ve mimiklerinde inanÄ±lmaz bir detay ortaya çÄ±ktÄ±. Trump'Ä±n bu özelliÄŸini fark eden Kanada'nÄ±n genç baÅŸkanÄ± Justin Trudeau'nun, Trump ile görüÅŸmesi sÄ±rasÄ±nda el sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± kontrol altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. YapÄ±lan analizlere göre, Trump, kendisine uzatÄ±lan elleri ya kendine çekiyor ya da diÄŸer elini kullanarak, tokalaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kiÅŸinin eline dokunuyor. Trump'Ä±n dünya liderleriyle yaptÄ±ÄŸÄ± her el sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ±nda bu detaya rastlanÄ±yor. Analizi yapan uzmanlar, "Trump üstün olduÄŸu mesajÄ±nÄ± veriyor." yorumunu yapÄ±yor.

 

 

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