Rakka ve MÃ¼mbiÃ§'e operasyon dÃ¼zenlenmezse bÃ¼yÃ¼k tehlike kapÄ±da

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 175'inci gÃ¼nÃ¼nde askeri strateji uzmanlarÄ±ndan aÃ§Ä±klama geldi. El Bab'tan sonra Rakka ve MÃ¼mbiÃ§'e operasyon yapÄ±lmazsa Akdeniz'e aÃ§Ä±lan PKK koridorunun gÃ¼ndeme gelecek ve bunun tehlikeli olduÄŸu sÃ¶yleniyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ±'nda El Bab'tan sonraki hedefin Münbiç ve Rakka olduÄŸunu söylemesinin ardÄ±ndan, milli güvenlik sorununu siyasete alet eden kesimlerden yine 'Bizim ne iÅŸimiz var orada' sesleri yükseldi. Askeri strateji uzmanlarÄ± ise Türkiye'nin mevcut ve potansiyel güvenlik sorunlarÄ± için bu operasyonlarÄ±n kaçÄ±nÄ±lmaz olduÄŸunu söyledi. Türkiye'nin olasÄ± Rakka ve Münbiç operasyonlarÄ±nÄ±n her adÄ±mÄ±nÄ±n Rusya ve ABD'yle koordineli olarak atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken uzmanlar, Türkiye'nin hem iç güvenliÄŸi hem de OrtadoÄŸu'nun yeni haritasÄ± çizilirken masada olabilmek için bu operasyonlarÄ±n ÅŸart olduÄŸu görüÅŸünde.

PKK'NIN KORÄ°DOR TEHLÄ°KESÄ°NE DÄ°KKAT

Türkiye'nin, bölgeyi DEAÅž'Ä±n yanÄ± sÄ±ra PKK-PYD teröründen de temizlemek için FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ±'nÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Erenel, "Münbiç'te PYD durduÄŸu sürece, PKK koridoru riski bertaraf edilmiÅŸ olmayacak. AyrÄ±ca Türkiye harekât planÄ±nda yer almasa da Rakka operasyonuna katÄ±labilir. Çünkü Münbiç PYD'den temizlense de Rakka operasyonunda yer alÄ±rsa bu defa El Bab'Ä±n güneyinden Akdeniz'e açÄ±lan PKK koridoru gündeme gelebilir. Bu da Suriye'nin neredeyse yarÄ±sÄ±na ulaÅŸan bir alanda PKK'nÄ±n hâkimiyetine yol açar" diye konuÅŸtu.