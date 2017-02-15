TuÄŸrul TÃ¼rkeÅŸ'in referandum aÃ§Ä±klamasÄ±na MHP liderinden sert tepki

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸrul TÃ¼rkeÅŸ'in "Ele gÃ¼venen yarÄ± yolda kalÄ±r. Her zaman olduÄŸu gibi AK Parti teÅŸkilatlarÄ± kendi sorumluluÄŸunu alacak" sÃ¶zlerini eleÅŸtirdi

Devlet Bahçeli, "Sosyal ve siyasal felaketlerden yakamÄ±zÄ± kurtarmamÄ±z,geleceÄŸi planlamak,bir sistem nakliyle yeni bir diriliÅŸ destanÄ±na imza atmamÄ±z ÅŸarttÄ±r. UyuÅŸmuÅŸ, sinmiÅŸ kalabalÄ±klardan millet çÄ±kmayacaktÄ±r. Türk milleti uyanÄ±k bir ÅŸuura, kutlu ve devasa bir kültürel hazineye sahiptir. Ä°ddia edildiÄŸi gibi, ele güvenen var mÄ± bilmem. El kim onu da bilemem. EÄŸer el olarak görülen dün elele duranlar ise, bunu nankörlük sayarÄ±m. AramÄ±zdayken el üstünde tutulanlarÄ±n yeni yuvalarÄ±nda arkalarÄ±na dönüp geçmiÅŸine el muamelesi yapmasÄ± bayaÄŸÄ± ve bayat bir retoriktir. El sanÄ±lanlar aslÄ±nda gelinen yerdir. El denilenler Türkiye'nin varlÄ±ÄŸÄ±na, Türk'ün kudretine bel baÄŸlayanlardÄ±r. Sele dönenler anlayamaz.

Ele güvenmeyelim güvenmemesine de, elaleme rezil olmaktansa millete güvenelim, inançlarÄ±mÄ±zdan gücümüzü alalÄ±m yeter. YalnÄ±z olmak, kimsesiz olmak deÄŸildir. Millet arkamÄ±zda dursun, Allah esirgesin ve korusun fazlasÄ±yla kafi gelecektir. Son olarak Bahçeli niye deÄŸiÅŸti diye soruyorlar: DeÄŸiÅŸen ben miyim yoksa bakan gözler mi ÅŸaÅŸÄ±? DeÄŸiÅŸen ben miyim, derlenen Türkiye mi? DavamÄ± deÄŸiÅŸmem, fikriyatÄ±mÄ± deÄŸiÅŸmem, ülkülerimi hiçbir ÅŸeye deÄŸiÅŸmem. Her ÅŸeyini takas edenler, sorumluluk ruhunu baÅŸka görür. Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmeyecektir. Yemini olanÄ±n ilke ve ülküleri deÄŸiÅŸmez, dönüÅŸmez; yalnÄ±zca geliÅŸir, geniÅŸler, yükselir. DiyeceÄŸim odur ki, evet, yine evet, bir kez daha evet . Sonuna kadar devlet, ebediyete kadar Millet" dedi.

TürkeÅŸ ne demiÅŸti?

TürkeÅŸ, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumuyla ilgili, "Ele güvenen yarÄ± yolda kalÄ±r. Her zaman olduÄŸu gibi AK Parti teÅŸkilatlarÄ± kendi sorumluluÄŸunu alacak, kendi üstlendiÄŸi meseleyi bilecek, iyi anlayacak, vatandaÅŸa da iyi anlatacak. Neticeyi de Allah'Ä±n izniyle alacaÄŸÄ±z. Önce Allah'a sonra da kendimize güveneceÄŸiz. Yani baÅŸkasÄ±na güvenmek yok" deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.