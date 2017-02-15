Tutuklu HDP'li EÅŸ Genel BaÅŸkan DemirtaÅŸ'tan flaÅŸ talep

GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n KasÄ±m ayÄ±nda tutuklanan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ tahliye edilmesini talep etti

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, tutuklu bulunduÄŸu Edirne F Tipi Cezaevi'nden DiyarbakÄ±r 8'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne dilekçe göndererek, tahliyesini talep etti.

Geçen yÄ±l 4 KasÄ±m günü EÅŸ Genel BaÅŸkan Figen YüksekdaÄŸ ve 10 milletvekili arkadaÅŸÄ±yla gece yarÄ±sÄ±ndan sonra evlerine yapÄ±lan abatÄ±lÄ±, orantÄ±sÄ±z ve siyasi sansasyona yönelik bir baskÄ±nla tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DemirtaÅŸ, "GiriÅŸimin tek bir siyasi merkezden yönetildiÄŸinden zerre kadar kuÅŸkumuz yoktur" dedi.

Darbe giriÅŸimine deÄŸinen DemirtaÅŸ, "KaldÄ± ki hakkÄ±mda 8 ayda tamamlanan 501 sayfalÄ±k iddianameye konu olan 31 fezlekenin 11'ini hazÄ±rlayan savcÄ±lar FETÖ'den dolayÄ± tutukludur. 7 fezleke ise bizzat iddianameyi hazÄ±rlayan savcÄ± tarafÄ±ndan yakÄ±n zamanda 'soruÅŸturmanÄ±n ertelenmesi kararÄ±' ile rafa kaldÄ±rÄ±lan fezlekelerdir. Ancak ne hikmetse bu fezlekeler de iddianameme dahil edilerek dosya kabarÄ±k gösterilmek istenmiÅŸtir. Bu ÅŸekilde hazÄ±rlanan bir iddianameyi mahkemeniz kabul etmiÅŸ ve iÅŸ yoÄŸunluÄŸu olmamasÄ±na raÄŸmen ilk duruÅŸma tarihi de referandum sonrasÄ± yani 28 Nisan olarak belirlenmiÅŸtir. AyrÄ±ca mahkememiz, tensip duruÅŸmasÄ±nda verdiÄŸi bir kararla davanÄ±n sözde güvenlik gerekçesi ile baÅŸka bir ile naklinin de önünü açarak ilk duruÅŸma tarihinin uzamasÄ± ihtimalini de doÄŸurmuÅŸtur.

DuruÅŸmalarÄ±mÄ±n güvenlik gerekçesi ile DiyarbakÄ±r'da yapÄ±lamayabileceÄŸini düÅŸünen mahkemeniz, Milletvekilimiz Ä°dris Baluken'in Bingöl'de açÄ±lan ama güvenlik gerekçesi ile DiyarbakÄ±r'a nakledilen davasÄ±nÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nÄ± güvenlik içerisinde yapabilmiÅŸtir. Yine Hakkari milletvekilimiz Abdullah Zeydan, Selma Irmak ve Nihat AkdoÄŸan'Ä±n Hakkari'de güvenlik olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle dosyalarÄ± DiyarbakÄ±r'a gönderilmiÅŸtir" dedi.

SoruÅŸturma evresinde dosyasÄ±na 'gizlilik' kararÄ± konulduÄŸunu belirten DemirtaÅŸ, "Oysa dosyamÄ±n tamamÄ± TBMM'ye gönderilen ve alenileÅŸen fezlekelerden ibarettir. Gizlilik kararÄ±nÄ±n yetmeyeceÄŸi düÅŸünülerek benim cezaevinde avukatlarÄ±m ile yapacaÄŸÄ±m bütün görüÅŸmelerin bir görevli huzurunda ve kayÄ±t altÄ±na alÄ±narak yapÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸtir. SoruÅŸturmanÄ±n yürütüldüÄŸü DiyarbakÄ±r'a coÄŸrafi olarak en uzak olan ve 1700 kilometre ötedeki Edirne F Tipi Cezaevi'nde 57 gün boyunca tek baÅŸÄ±ma bir hücrede tutulmam saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ä°ddianamenin mahkemenizce deÄŸerlendirilmesi aÅŸamasÄ±nda avukatÄ±mÄ±n resmi olarak bizzat sizin onayÄ±nÄ±zla aldÄ±ÄŸÄ± iddianamenin ziyaretçilerim tarafÄ±ndan bana verilmek üzere cezaevine tesliminden sonra, iddianameye yasadÄ±ÅŸÄ± belge muamelesi yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve tarafÄ±ma verilmeden cezaevi yönetiminin aldÄ±ÄŸÄ± bir kararla el konulmuÅŸtur. Bu ÅŸekilde soruÅŸturma sürecinin baÅŸlangÄ±cÄ± ve safahati tam bir savunma hakkÄ± katliamÄ±yla geçmiÅŸtir. Adil yargÄ±lanma ihtimalimiz bu ÅŸekilde baÅŸÄ±ndan itibaren ortadan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžüphesiz ki hakkÄ±mÄ±zdaki asÄ±lsÄ±z iddialarÄ±n tamamÄ± kovuÅŸturma evresi çürütülecek ve tam aksine yargÄ± eliyle bize karÅŸÄ± aÄŸÄ±r suçlarÄ±n iÅŸlendiÄŸi bir bir ortaya konulacaktÄ±r" dedi.

DemirtaÅŸ, Yüksek Seçim Kurulu'nun referandum tarihini resmi olarak ilan etmesinin ardÄ±ndan yeni bir durum ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden DemirtaÅŸ, baÅŸvuru dilekçesinde ÅŸöyle devam etti:

"Bu açÄ±klama ile birlikte bizlerin tutukluluk durumu çok daha vahim bir ihlale tekabül edecek noktaya gelmiÅŸtir. Zaten AYM'nin Balbay kararÄ± ve AÄ°HM'in birçok kararÄ±na raÄŸmen milletvekillerinin tutuklanmÄ±ÅŸ olmasÄ± ve tutukluluklarÄ±na devam yönünde karar verilmiÅŸ olmasÄ± usuli bir hatadan öteye açÄ±kça yargÄ± görev ve yetkisini kötüye kullanma durumuna dönüÅŸmüÅŸtür. Milletvekillerinin temsil hakkÄ±ndan kaynaklÄ± yasama yetkisi ile denetleme yetkisi sadece ve sadece seçilmiÅŸ olan kiÅŸi yani o milletvekili tarafÄ±ndan bizzat kullanÄ±labilen yetkilerdir. Milletvekili tutuklu olduÄŸu için kullanamadÄ±ÄŸÄ± bu yetki ve haklarÄ±nÄ± baÅŸkasÄ±na devredemediÄŸi gibi avukat veya baÅŸka bir milletvekili aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile de kullanamamaktadÄ±r. Bu ÅŸekilde milletvekilinin tutuklulukta geçirdiÄŸi süre, telafisi hiçbir ÅŸekilde mümkün olmayan aÄŸÄ±r sonuçlar ve parlamenter zararlar ortaya çÄ±karmaktadÄ±r. Hele hele son derece önemli bir Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve 16 Nisan'da halkoylamasÄ±na gidileceÄŸinin kesinleÅŸtiÄŸi bir süreçte Parlamento'nun 3'üncü büyük partisinin EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± ile birlikte 10 milletvekilinin tutuklu bulunuyor olmasÄ±, yargÄ± eliyle siyasete aÄŸÄ±r bir müdahaledir. Bizim tutuklu bulunmamÄ±z ile elde edilmek istenen yargÄ±sal menfaat ile tutukluluÄŸumuz nedeniyle ortaya çÄ±kan toplumsal zarar (yani seçmenlerin temsil hakkÄ±nÄ±n gasp edilmesi) kÄ±yaslanamaz bile. AçÄ±ktÄ±r ki tutukluluÄŸumuz ile yargÄ±sal bir menfaat deÄŸil, siyasal bir çÄ±kar elde edilmek istenmektedir."

O konuÅŸmalarÄ± TBMM'de yaptÄ±m

TBMM çalÄ±ÅŸmalarÄ±na, yasama ve denetleme faaliyetlerine katÄ±lmanÄ±n en demokratik haklarÄ± olduÄŸunu söyleyen DemirtaÅŸ, "ZorbalÄ±ÄŸÄ±n ve baskÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda diz çökmeyeceÄŸiz. Bizlere karÅŸÄ± bu hukuk dÄ±ÅŸÄ± siyasi operasyonlarÄ± planlayanlarÄ±n tuzaÄŸÄ±na elbette ki düÅŸmeyeceÄŸiz. HakkÄ±mda hazÄ±rlanan iddianameye konu 31 fezlekenin neredeyse tamamÄ±nÄ±n dokunulmazlÄ±k deÄŸil, sorumsuzluk kapsamÄ±nda olduÄŸu gözetilerek, o konuÅŸmalarÄ±n tamamÄ±nÄ± TBMM'de de yaptÄ±ÄŸÄ±m düÅŸünülerek, Anayasa, CMK, AYM ve AÄ°HM kararlarÄ± doÄŸrultusunda tutukluluk halime son verilmesini talep ediyorum. SaygÄ±larÄ±mla" dedi.