Ana Sayfa | SÄ°YASET 15/02/2017 12:19

Ahmet TÃ¼rk'Ã¼n o engeli kaldÄ±rÄ±ldÄ± artÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapabilecek


3 ay boyunca tutuklu kalan Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi eski BaÅŸkanÄ± Ahmet TÃ¼rk'Ã¼n adli kontrol kararÄ± ayda bire dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lÃ¼nce Ã¶nÃ¼ndeki engellerde kalkmÄ±ÅŸ oldu.

Mardin'de sürdürülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±larak gözaltÄ±na alÄ±nan ve daha sonra 24 KasÄ±m'da tutuklanarak 3 Åžubat'ta tahliye edilen Mardin BüyükÅŸehir Belediyesi eski BaÅŸkanÄ± Ahmet Türk için haftada iki kez uygulanan adli kontrol kararÄ±, yapÄ±lan itiraz ile ayda bire indirildi. Haftada iki kez imza vermesi gerektiÄŸi için Ä°stanbul ve Ankara'ya gidemeyen Türk'ün baÅŸta MHP lideri Devlet Bahçeli olmak üzere yapacaÄŸÄ± birçok görüÅŸmenin önündeki engel de kalktÄ±. Ahmet Türk'ün kÄ±sa süre içerisinde saÄŸlÄ±k kontrolü hem de teÅŸekkür ziyaretleri için Ankara ve Ä°stanbul'a gideceÄŸi belirtildi.

 

 

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