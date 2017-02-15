Ana Sayfa | SÄ°YASET 15/02/2017 12:15

CHP lideri saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zÄ± bugÃ¼n ziyaret edecek


Grup toplantÄ±sÄ±nda yaÅŸanan olaya karÅŸÄ± tavrÄ±nÄ± gÃ¶steren CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°stanbul Maltepe'de minibÃ¼ste saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan lise Ã¶ÄŸrencisi F.D.A.Y'yi ziyaret edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "BaÅŸörtülü bir kÄ±za yapÄ±lan bir saldÄ±rÄ±yÄ± dün grup toplantÄ±sÄ±nda kÄ±namÄ±ÅŸtÄ±m, hiçkimse giyim tarzÄ±yla ilgili bir saldÄ±rÄ±yÄ± aklÄ±ndan bile geçirmemelidir. Ben de öÄŸleden sonra aileyi ziyaret edeceÄŸim. KÄ±zÄ±mÄ±zla tanÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m, Onun da sorunlarÄ±nÄ± dinleyeceÄŸim." dedi. CHP'nin anayasa deÄŸiÅŸiklik paketini Anayasa Mahkemesi'ne götürmeme kararÄ±yla ilgili olarak ise KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Öyle anlaÅŸÄ±lÄ±yor ki Binali Bey de Devlet Bey de hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸlar. Biz milli iradeye güveniyoruz, biz halkÄ±mÄ±zÄ±n iradesine güveniyoruz." dedi.

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