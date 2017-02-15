Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun ziyareti Ã¶ncesi Almanya'dan skandal hamle

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun ziyareti Ã¶ncesi Alman polisinin Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi Ã¼yesi 4 imamÄ±n evine polis operasyon dÃ¼zenlediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu durum AKP'li vekil Metin KÃ¼lÃ¼nk tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi.

Diyanet Ä°ÅŸleri Türk Ä°slam BirliÄŸi'nin (DÄ°TÄ°B) imamlarÄ±nÄ± casuslukla suçlayan Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun Almanya'ya yapacaÄŸÄ± ziyaret öncesi skandal bir hamle yaparak 4 imamÄ±n evine operasyon düzenledi. Alman polisinin imamlarÄ±n evine yaptÄ±ÄŸÄ± operasyona ilk tepki AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Metin Külünk'ten geldi. Twitter'dan açÄ±klama yapan Külünk, "Teröristleri görmekten aciz olan Alman polisi DÄ°TB imamlarÄ±nÄ±n evlerine sözde ajanlÄ±k faaliyetleri nedeniyle an itibari ile baskÄ±n yapÄ±yor." dedi.