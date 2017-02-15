Ana Sayfa | SÄ°YASET 15/02/2017 12:39

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun ziyareti Ã¶ncesi Almanya'dan skandal hamle


DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun ziyareti Ã¶ncesi Alman polisinin Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi Ã¼yesi 4 imamÄ±n evine polis operasyon dÃ¼zenlediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu durum AKP'li vekil Metin KÃ¼lÃ¼nk tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi.

Diyanet Ä°ÅŸleri Türk Ä°slam BirliÄŸi'nin (DÄ°TÄ°B) imamlarÄ±nÄ± casuslukla suçlayan Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun Almanya'ya yapacaÄŸÄ± ziyaret öncesi skandal bir hamle yaparak 4 imamÄ±n evine operasyon düzenledi. Alman polisinin imamlarÄ±n evine yaptÄ±ÄŸÄ± operasyona ilk tepki AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Metin Külünk'ten geldi. Twitter'dan açÄ±klama yapan Külünk, "Teröristleri görmekten aciz olan Alman polisi DÄ°TB imamlarÄ±nÄ±n evlerine sözde ajanlÄ±k faaliyetleri nedeniyle an itibari ile baskÄ±n yapÄ±yor." dedi.

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Melih GÃ¶kÃ§ek'ten referandum paylaÅŸÄ±mÄ± HayÄ±r diyorsunuz ama Ã§ok seveceksiniz

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek, Twitter hesabÄ±ndan referandumla ilgili bir gÃ¶nderi paylaÅŸtÄ±.


Ahmet TÃ¼rk'Ã¼n o engeli kaldÄ±rÄ±ldÄ± artÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapabilecek

3 ay boyunca tutuklu kalan Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi eski BaÅŸkanÄ± Ahmet TÃ¼rk'Ã¼n adli kontrol kararÄ± ayda bire dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lÃ¼nce Ã¶nÃ¼ndeki engellerde kalkmÄ±ÅŸ oldu.


CHP lideri saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zÄ± bugÃ¼n ziyaret edecek

Grup toplantÄ±sÄ±nda yaÅŸanan olaya karÅŸÄ± tavrÄ±nÄ± gÃ¶steren CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°stanbul Maltepe'de minibÃ¼ste saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan lise Ã¶ÄŸrencisi F.D.A.Y'yi ziyaret edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.