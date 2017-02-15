Melih GÃ¶kÃ§ek'ten referandum paylaÅŸÄ±mÄ± HayÄ±r diyorsunuz ama Ã§ok seveceksiniz

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek, Twitter hesabÄ±ndan referandumla ilgili bir gÃ¶nderi paylaÅŸtÄ±.

Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek, Twitter hesabÄ±ndan baÅŸkanlÄ±k ile ilgili paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. Melih Gökçek, paylaÅŸÄ±mÄ±nda, yapÄ±lan tüm icraatlara hayÄ±r diyenleri eleÅŸtirerek "NasÄ±l bunlara karÅŸÄ± çÄ±kÄ±p sonra alÄ±ÅŸtÄ±ysanÄ±z, BaÅŸkanlÄ±ÄŸa da Ä°nÅŸaallah böyle alÄ±ÅŸacaksÄ±nÄ±z" dedi. PaylaÅŸÄ±mÄ±ndaki fotoÄŸrafÄ±na yazÄ± yazan Melih Gökçek, "BoÄŸaz köprüsüne, 3. köprüye. Marmaray'a, hÄ±zlÄ± trene, milli silahlara, Avrasya tüneline hayÄ±r dediniz! Ama ÅŸuan kullanÄ±yorsunuz, hayatÄ±nÄ±z kolaylaÅŸtÄ± ve sevdiniz! Ä°ÅŸte BaÅŸkanlÄ±k da böyle bir ÅŸey. Her zamanki gibi yine hayÄ±r diyorsunuz ama çok seveceksiniz." notunu düÅŸtü.

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