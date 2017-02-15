CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ve Abdullah GÃ¼l'Ã¼n baÅŸyaveri tutuklandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eski CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l'Ã¼n baÅŸyaveri olan Kurmay Albay Bekir Furkan Ã–zdaban, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklandÄ±.
FetullahçÄ± Terör Örgütü soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan eski CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± üzerine tutuklandÄ±. Özdaban, FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 7 albayla birlikte 16 Ocak'ta Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nde jandarma tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve Ankara'ya getirilmiÅŸti.Hakimlikçe sorgulanan Özdaban ve beraberindekiler, yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konularak serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Özdaban'Ä±n adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na itiraz etmiÅŸti.Ä°tiraz üzerine gözaltÄ±na alÄ±narak Ankara Adliyesi'ne getirilen Özdaban, Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸince sorgulandÄ±. Özdaban'Ä±n tutuklanmasÄ±na karar verildi.