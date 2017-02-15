Ana Sayfa | SÄ°YASET 15/02/2017 20:06

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ve Abdullah GÃ¼l'Ã¼n baÅŸyaveri tutuklandÄ±


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eski CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l'Ã¼n baÅŸyaveri olan Kurmay Albay Bekir Furkan Ã–zdaban, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklandÄ±.

FetullahçÄ± Terör Örgütü soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan eski CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± üzerine tutuklandÄ±. Özdaban, FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 7 albayla birlikte 16 Ocak'ta Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nde jandarma tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve Ankara'ya getirilmiÅŸti.Hakimlikçe sorgulanan Özdaban ve beraberindekiler, yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konularak serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Özdaban'Ä±n adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na itiraz etmiÅŸti.Ä°tiraz üzerine gözaltÄ±na alÄ±narak Ankara Adliyesi'ne getirilen Özdaban, Ankara 1. Sulh Ceza HakimliÄŸince sorgulandÄ±. Özdaban'Ä±n tutuklanmasÄ±na karar verildi.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Ferhat Ã–ncÃ¼

HDP'li vekil Ferhat Ã–ncÃ¼ iÃ§in flaÅŸ karar

HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Ferhat Ã–ncÃ¼'nÃ¼n tahliyesine karar verildi


Melih GÃ¶kÃ§ek'ten referandum paylaÅŸÄ±mÄ± HayÄ±r diyorsunuz ama Ã§ok seveceksiniz

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek, Twitter hesabÄ±ndan referandumla ilgili bir gÃ¶nderi paylaÅŸtÄ±.


Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun ziyareti Ã¶ncesi Almanya'dan skandal hamle

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun ziyareti Ã¶ncesi Alman polisinin Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi Ã¼yesi 4 imamÄ±n evine polis operasyon dÃ¼zenlediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu durum AKP'li vekil Metin KÃ¼lÃ¼nk tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi.