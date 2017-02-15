CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Pers milliyetÃ§iliÄŸi eleÅŸtirilerine Ä°ran'dan jet yanÄ±t

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Ä°ran'a tepki gÃ¶stererek Bahreyn'de sÃ¶ylediÄŸi "Pers milliyetÃ§iliÄŸi" eleÅŸtirilerine Ä°ran BakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Behram KasÄ±mi cevap verdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Suriye ve Irak'ta terör örgütü HaÅŸdi Åžabi'yi kullanarak kan döken Ä°ran'a tepki göstererek Bahreyn'de söylediÄŸi sözüne "Pers milliyetçiliÄŸi" eleÅŸtirilerine Ä°ran tarafÄ±ndan açÄ±klama geldi. BakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Ä°ran'Ä±n Irak'taki varlÄ±ÄŸÄ±, bu ülkedeki meÅŸru hükümetin isteÄŸi üzerine, kötülüÄŸü defalarca Türkiye'nin kalbine kadar bile ulaÅŸmÄ±ÅŸ terörist gruplarla mücadele içindir. Ä°ran'Ä±n önceliÄŸi, bölgede güvenlik ve istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ±dÄ±r. Bu mesele, teröristleri destekleyen kaos oyuncularÄ± ile istikrar isteyenleri tanÄ±madan mümkün olamaz" ifadelerine yer verildi.

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BakanlÄ±k Sözcüsü Behram KasÄ±mi imzasÄ±yla yayÄ±mlanan açÄ±klamada, "SayÄ±n ErdoÄŸan, bölge liderleri arasÄ±nda, Ä°ran'Ä±n baÅŸta Irak olmak üzere bölgedeki yapÄ±cÄ± rolünü herkesten daha çok bilmektedir" denildi. AçÄ±klamada, "Bölgedeki terörist gruplarÄ±n gizli veya açÄ±k ÅŸekilde desteklenmesi ve kullanÄ±lmasÄ±, komÅŸu ülkelerin toprak bütünlüÄŸü ve egemenlik haklarÄ±na saygÄ± gösterilmemesi, bölgedeki istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n sürmesine neden olup kaygÄ± vericidir" diye kaydedildi.