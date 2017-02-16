Ana Sayfa | SÄ°YASET 16/02/2017 11:20

Hayati YazÄ±cÄ± MHP Meclis'te destek verdiyse kampanya sÃ¼recinde de yer alacaklar


Referandum sÃ¼reciyle ilgili konuÅŸan AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ±, MHP'nin Meclis'te AKP'ye verdiÄŸi desteÄŸi kampanya sÃ¼recinde de devam etmesi gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ± TGRT Haber ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan "Neler Oluyor?" programÄ±na konuk oldu. Referandum süreci ve Anaysa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Kanunu'yla ilgili konuÅŸan YazÄ±cÄ±, önemli açÄ±klamalarda bulundu. YazÄ±cÄ±, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekillerinin seçim öncesinde "Evet" kampanyasÄ±na destek vermeyeceÄŸi iddialarÄ±na karÅŸÄ±, "MHP de bu süreçte bir kapmaya yürüteceÄŸini söyledi. Ä°lk bu konu konuÅŸulduÄŸu zaman 'Meclise destek veririz ama kampanya sürecine katÄ±lmayÄ±z' diye gündeme gelen bir ÅŸey söz konusu deÄŸil. Mecliste destek verdilerse, kampanya sürecinde de yer alacaklardÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

 

 

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