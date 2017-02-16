Ana Sayfa | SÄ°YASET 16/02/2017 13:04

Yerine gelecek kiÅŸi belli oldu bakÄ±n CHP'nin aday gÃ¶sterdiÄŸi kiÅŸi kimmiÅŸ


Adana Milletvekili Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen'in fatura krizinden sonra istifa etmesiyle yerine CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan HÃ¼rriyet'i aday gÃ¶sterildi.

CHP TBMM Grubu, kamuoyunda iletiÅŸim giderlerinin yüksekliÄŸiyle gündeme gelen Türkmen'in, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun isteÄŸi ile 4 Åžubat'ta TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± üyeliÄŸinden istifasÄ±yla boÅŸalan üyelik için basÄ±na kapalÄ± toplandÄ±. CHP Grup BaÅŸkanvekili Levent Gök baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan gruptaki seçime, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, tek aday olarak girdi.

 

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