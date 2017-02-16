Yerine gelecek kiÅŸi belli oldu bakÄ±n CHP'nin aday gÃ¶sterdiÄŸi kiÅŸi kimmiÅŸ

Adana Milletvekili Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen'in fatura krizinden sonra istifa etmesiyle yerine CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan HÃ¼rriyet'i aday gÃ¶sterildi.
CHP TBMM Grubu, kamuoyunda iletiÅŸim giderlerinin yüksekliÄŸiyle gündeme gelen Türkmen'in, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun isteÄŸi ile 4 Åžubat'ta TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± üyeliÄŸinden istifasÄ±yla boÅŸalan üyelik için basÄ±na kapalÄ± toplandÄ±. CHP Grup BaÅŸkanvekili Levent Gök baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan gruptaki seçime, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, tek aday olarak girdi.