Ana Sayfa | SÄ°YASET 16/02/2017 12:50

BakanlÄ±k Milli uÃ§ak HÃ¼rkuÅŸ-C'nin 2018'de TSK envanterine gireceÄŸini mÃ¼jdeledi


Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Twitter hesabÄ±ndan yerli uÃ§ak HÃ¼rkuÅŸ'un silahlÄ± modelinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± "TÃ¼rk mÃ¼hendislerinin Ã¼rÃ¼nÃ¼ Milli uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z HÃ¼rkuÅŸ'un silahlÄ± versiyonu HÃ¼rkuÅŸ-C, 2018 yÄ±lÄ±nda TSK envanterine girecek" notuyla paylaÅŸtÄ±.

Türk mühendislerinin tasarladÄ±ÄŸÄ± yerli uçak HürkuÅŸ'un silahlÄ± versiyonunun fotoÄŸrafÄ±, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±. YapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ±n ne zaman TSK envanterine gireceÄŸi de açÄ±klandÄ±.

Ä°ÅŸte Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n o paylaÅŸÄ±mÄ±: 

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