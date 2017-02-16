BakanlÄ±k Milli uÃ§ak HÃ¼rkuÅŸ-C'nin 2018'de TSK envanterine gireceÄŸini mÃ¼jdeledi

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Twitter hesabÄ±ndan yerli uÃ§ak HÃ¼rkuÅŸ'un silahlÄ± modelinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± "TÃ¼rk mÃ¼hendislerinin Ã¼rÃ¼nÃ¼ Milli uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z HÃ¼rkuÅŸ'un silahlÄ± versiyonu HÃ¼rkuÅŸ-C, 2018 yÄ±lÄ±nda TSK envanterine girecek" notuyla paylaÅŸtÄ±.
Türk mühendislerinin tasarladÄ±ÄŸÄ± yerli uçak HürkuÅŸ'un silahlÄ± versiyonunun fotoÄŸrafÄ±, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±. YapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ±n ne zaman TSK envanterine gireceÄŸi de açÄ±klandÄ±.
Ä°ÅŸte Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n o paylaÅŸÄ±mÄ±: