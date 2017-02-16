BakanlÄ±k Milli uÃ§ak HÃ¼rkuÅŸ-C'nin 2018'de TSK envanterine gireceÄŸini mÃ¼jdeledi

KÄ±brÄ±s'ta devam eden mÃ¼zakerelerde KKTC BaÅŸbakanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Rum liderinin masayÄ± bÄ±rakÄ±p gittiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Rum lideri durumun tam tersi olduÄŸunu aÃ§Ä±klayarak, bir kaÃ§ dakika rica ettiÄŸini dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde AkÄ±ncÄ±'nÄ±n gittiÄŸini fark ettiklerini duyurdu.