Bakan Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zÄ± ziyaret etti

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, minibÃ¼ste saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan 16 yaÅŸÄ±ndaki baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±z Fatma Dilara'yÄ± evinde ziyaret ederek psikolojik destek saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Ä°stanbul'da minibüste bir kadÄ±n tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan baÅŸörtülü kÄ±zÄ± evinde ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya, "Olaydan hemen sonra aramÄ±ÅŸtÄ±m. Bugün de ziyaret ettim. Psikolojik destek saÄŸladÄ±k. Adli süreç baÅŸladÄ±. Biz de bakanlÄ±k olarak takipçisiyiz. Bir kiÅŸinin inançlarÄ±ndan ötürü bu tür saldÄ±rÄ±yÄ± uÄŸramasÄ± kabul etmemiz mümkün deÄŸil. Åžiddet bir insanlÄ±k suçudur. BaÅŸÄ± açÄ±ÄŸÄ±yla kapalÄ±sÄ±yla kardeÅŸliÄŸimizi büyüterek yaÅŸamaya devam edeceÄŸiz. 16 yaÅŸÄ±nda bir çocuk. KadÄ±na ve çocuÄŸa karÅŸÄ± ÅŸiddeti kabul etmemiz mümkün deÄŸil. KÄ±zÄ±mÄ±z doktor olmak istiyor. PÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l akÄ±llÄ± bir genç kÄ±z bir an önce olayÄ±n etkisinde kurtulmasÄ± için her türlü desteÄŸi vereceÄŸimizi söyledik. Fatma'nÄ±n normal hayatÄ±na dönmesi için destek olmamÄ±z lazÄ±m okula baÅŸlasÄ±n. YarÄ±n okula baÅŸlayacak dersleri çok iyi, doktor olacak. GeleceÄŸi huzurla güvenle bakmasÄ± için yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z. Åžiddetin her türlüsüne karÅŸÄ±yÄ±z." dedi.