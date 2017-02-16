Bakan BozdaÄŸ'dan Almanya'ya imam tepkisi Almanya hukuki temelden yoksundur

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Almanya ziyareti Ã¶ncesi gÃ¼venlik zafiyeti anlamÄ±nda Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸinin dÃ¶rt din gÃ¶revlisinin evlerinde yapÄ±lan aramalara tepkisini gÃ¶sterdi.

Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Alman hukukuna göre kurulan, faaliyetlerini Alman mevzuatÄ±na uygun olarak Alman makamlarÄ±nÄ±n denetimi altÄ±nda sürdüren ve resmi kurumlarla diyalog içinde çalÄ±ÅŸan DÄ°TÄ°B'in Ä°slam'Ä±n evrensel deÄŸerlerini vurgulayan mesajlar vermek ve vatandaÅŸlar baÅŸta olmak üzere diÄŸer Müslümanlara yol göstericilik yapmak suretiyle kamuoyunun takdirini kazanmÄ±ÅŸ örnek bir sivil toplum kuruluÅŸu olduÄŸunu belirterek, "Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ise, Almanya baÅŸta olmak üzere Avrupa'nÄ±n birçok ülkesinde, o ülkenin hukukuna uygun faaliyette bulunan ve DÄ°TÄ°B baÅŸta olmak üzere bütün sivil toplum örgütlerinin din görevlisi ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan anayasal bir kuruluÅŸtur. Bu görevliler, söz konusu ülkelerin hukukuna uygun bir ÅŸekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Din ve vicdan hürriyeti, insan haklarÄ±na iliÅŸkin uluslararasÄ± sözleÅŸmelerde ve Alman anayasasÄ±nda teminat altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± halde dört din görevlisinin evlerinde yapÄ±lan aramalar, uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n ve Alman anayasasÄ±nÄ±n açÄ±kça ihlalidir" ifadelerini kullandÄ±.

"BU SORUÅžTURMA HUKUKA AYKIRIDIR"

BozdaÄŸ, açÄ±klamasÄ±nÄ±n devamÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Almanya'da Türkiye aleyhine faaliyet gösteren eli kanlÄ± PKK, DHKP-C ve FETÖ gibi terör örgütleri hakkÄ±nda sayÄ±sÄ±z delil bulunmasÄ±na raÄŸmen hukuk devletinin gereklerini yerine getirmeyen Alman makamlarÄ±nÄ±n, Türk din görevlileri ve Türkiye aleyhindeki iftiralarÄ±n doÄŸruluÄŸunu tahkik ihtiyacÄ± dahi duymadan ithama dönüÅŸtürerek soruÅŸturma baÅŸlatmasÄ± ve operasyonlar yapmasÄ± hukuk devleti anlayÄ±ÅŸÄ±yla baÄŸdaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gibi açÄ±k bir çifte standart örneÄŸidir. Hiçbir hukuk devleti, terör örgütlerini himaye edip onlarÄ±n iftiralarÄ±yla masum insanlarÄ± suçlayamaz ve suçlu ilan edemez. Türkiye'de 15 Temmuz 2016 darbe teÅŸebbüsünü gerçekleÅŸtiren FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün Türk din görevlilerine yönelik ajanlÄ±k iftirasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan bu soruÅŸturma ve yapÄ±lan baskÄ±nlar, Alman makamlarÄ±nÄ±n Türkiye'nin aleyhine çalÄ±ÅŸan terör örgütlerinin ve teröristlerin iddialarÄ±na ne kadar kolay itibar ettiÄŸini göstermektedir. Hukuka açÄ±kça aykÄ±rÄ± bu soruÅŸturma hakkÄ±nda Federal Adalet BakanÄ± Heiko Maas'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalar, yürüyen soruÅŸturmaya müdahaledir; soruÅŸturmanÄ±n hukuki temelden yoksun olduÄŸunun itirafÄ±dÄ±r ve bu soruÅŸturmanÄ±n siyasi saiklerle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±k bir göstergesidir.