MasayÄ± bÄ±rakÄ±p gittiÄŸi sÃ¶ylenmiÅŸti Rum liderinden ilk aÃ§Ä±klama geldi

KÄ±brÄ±s'ta devam eden mÃ¼zakerelerde KKTC BaÅŸbakanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Rum liderinin masayÄ± bÄ±rakÄ±p gittiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Rum lideri durumun tam tersi olduÄŸunu aÃ§Ä±klayarak, bir kaÃ§ dakika rica ettiÄŸini dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde AkÄ±ncÄ±'nÄ±n gittiÄŸini fark ettiklerini duyurdu.

KÄ±brÄ±s'ta çözüm için 20 aydÄ±r yürütülen müzakerelerde bugün kapÄ±yÄ± çarparak müzakere masasÄ±nÄ± terk eden Rum lider Nikos Anastasiadis'den kriz sonrasÄ± ilk açÄ±klama geldi. Anastasiadis, "Birkaç dakika ara istedim, geri döndüÄŸümde AkÄ±ncÄ± gitmiÅŸti. BM arabulucusu Eide de AkÄ±ncÄ±'nÄ±n gittiÄŸini farketmedi." dedi. Enosis krizi sonrasÄ± müzakere masasÄ±nÄ± terk eden Rum lider Anastasiadis, "AkÄ±ncÄ±'yÄ± masaya çaÄŸÄ±rÄ±yorum, koÅŸulsuz olarak masaya dönmeli. Türk lideri diyaloÄŸun devamÄ± ve iki toplumun ortak çÄ±karlarÄ± için ciddiyetle davranmaya davet ederim." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"'TOPLANTIYI BEN DEÄžÄ°L, AKINCI TERK ETTÄ°"

BM temsilcisi Eide'nin Enosis kararÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu belirterek Türk tarafÄ±nÄ±n haklÄ± olduÄŸunu söylemesi üzerine öfkelenen Rum lider Anastasiadis'in "söyleyecek bir ÅŸey yok" diye kapÄ±yÄ± vurup sigara içmeye gittiÄŸi belirtiliyor.CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±'nÄ±n açÄ±klamalarÄ± üzerine konuÅŸan Anastasiadis, "BasÄ±ndan duydum AkÄ±ncÄ± masadan kaçtÄ±ÄŸÄ±mÄ± söylüyormuÅŸ. Oysa gerçek olan kendisinin hiç sebepsiz yere izahatsÄ±z masadan kaçmÄ±ÅŸ oluÅŸudur." iddasÄ±nda bulundu.