Ana Sayfa | SÄ°YASET 16/02/2017 16:14

AKP kaybederse iÃ§ savaÅŸa hazÄ±rlanÄ±n demiÅŸti partiden istifasÄ± istendi


AK Parti Manisa Ä°l BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ozan Erdem'in, "Referandum oylamasÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±z olursak iÃ§ savaÅŸa hazÄ±rlanÄ±n" demesi Ã¼zerine partiden istifasÄ± istenmiÅŸ ve soruÅŸturma aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. SoruÅŸturma sonrasÄ± konuÅŸan Erdem, sÃ¶zlerinin Ã§arpÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

AK Parti Manisa Ä°l BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ozan Erdem'in, Soma'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir toplantÄ±da "Referandum oylamasÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±z olursak iç savaÅŸa hazÄ±rlanÄ±n" sözleri, parti teÅŸkilatÄ±nda tepki topladÄ±. Soma Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Erdem istifa etti. Ozan Erdem istifa dilekçesini verdikten sonra yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, sözlerinin çarpÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da iddia ederek ÅŸunlarÄ± söyledi: "Sözlerim cÄ±mbÄ±zlanarak ve çarpÄ±tÄ±larak hiç söylemek istemediÄŸim bir yöne çekildi. Bir çarpÄ±tÄ±lmayla birlikte bu anlam çÄ±kartÄ±ldÄ±. Bu anlamÄ±n çÄ±kartÄ±lmasÄ±na fevkalade üzgünüm. Partime, davama, aÅŸÄ±ÄŸÄ± olduÄŸum ülkeme, kardeÅŸliÄŸe ve bütünlüÄŸümüze, beraberliÄŸimize zarar verme ihtimalini düÅŸündüÄŸüm için partimdeki görevimden, yönetim kurulu üyeliÄŸimden görülen lüzum üzerine gönüllü olarak isteyerek istifamÄ± sunmuÅŸ durumdayÄ±m. Gerekli açÄ±klamayÄ± gün içerisinde kamuoyu ile paylaÅŸacaÄŸÄ±m."

 

 

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