CHP liderine hakaret eden Meclis Ã§alÄ±ÅŸanÄ± hakkÄ±nda karar verildi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na sosyal medya hesabÄ±ndan hakaret eden Meclis personeli Birol T. hakkÄ±nda kademe ilerleme cezasÄ± uygulanmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Sudan ArasÄ±nda Hidrokarbon AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸine Ä°liÅŸkin Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ± görüÅŸülüyor.

TasarÄ±nÄ±n görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda yerinden söz alan CHP Grup BaÅŸkanvekili Levent Gök, daha önce sosyal medya hesabÄ±ndan CHP ve Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na yönelik hakaret dolu paylaÅŸÄ±mlar yapan, TBMM Kanunlar ve Kararlar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda görevli Birol T.'nin, dün sosyal medyada yeniden, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na yönelik aÄŸÄ±r hakaret içeren paylaÅŸÄ±mda bulunduÄŸunu söyledi.

Ä°lk hakaret içerikli paylaÅŸÄ±mÄ±ndan sonra bu kiÅŸi hakkÄ±nda ceza yaptÄ±rÄ±mÄ± uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüklerini, ancak sadece görev yerinin deÄŸiÅŸtirildiÄŸini öÄŸrendiklerini belirten Gök, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Bu kiÅŸinin dün, genel baÅŸkanÄ±mÄ±za yönelik çok aÄŸÄ±r hakaret içeren bir tweetini daha öÄŸrendik. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n resminin altÄ±nda 'evet' denildiÄŸinde genel baÅŸkanÄ±mÄ±za ne yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini içeren bir tweeti paylaÅŸan bu kiÅŸinin Meclis tarafÄ±ndan himaye edilmesi, korunup kollanmasÄ±, CHP'ye dönük aÄŸÄ±r bir saldÄ±rÄ±dÄ±r; bunu kabul edemeyiz. Meclis Genel Sekreteri ile görüÅŸtüm, bu kiÅŸi derhal ihraç edilmelidir. Bu alçaklÄ±ÄŸÄ±, ÅŸerefsizliÄŸi kabul edemeyiz, onun korunmasÄ±nÄ± da kabul edemeyiz."

TBMM BaÅŸkanvekili Akif Hamzaçebi de söz konusu kiÅŸinin daha önce, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu hakkÄ±nda, bir devlet memuruna yakÄ±ÅŸmayacak ölçüde hakaret içerecek ÅŸekilde sosyal medyada paylaÅŸÄ±mlarda bulunduÄŸunun Genel Kurulda konuÅŸulduÄŸunu anÄ±msattÄ±.

Bu konuda tüm siyasi partilerin o dönem hassasiyet göstermesinin mutluluk verici olduÄŸunu belirten Hamzaçebi, BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±nda görevli bürokrattan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiyle, bu kiÅŸi hakkÄ±nda disiplin iÅŸlemi uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hakkÄ±nda kademe ilerleme cezasÄ± uygulanmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.