Oy kullanacak seÃ§menlere referandum Ã¶ncesi Ã¶nemli uyarÄ±

TÃ¼rkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel BaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada oy verme iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda dikkat edilmesi gereken konulara dikkat Ã§ekildi

Referandum süreci baÅŸladÄ±. Seçemen listelerinin 18-26 Åžubat tarihlerinde askÄ±da olacak.Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel BaÅŸkanÄ± Hüseyin Akdeniz, vatandaÅŸlarÄ±n seçmen listelerini baÅŸta muhtarlÄ±klar olmak üzere cami ve okul duvarlarÄ± ile kahvehanelerde bulabileceklerini söyledi.

LÄ°STEDE Ä°SMÄ° OLMAYAN OY KULLANAMAZ

Oy kullanmak isteyen vatandaÅŸlarÄ±n, uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate almasÄ±nÄ± isteyen Akdeniz, ÅŸöyle devam etti: "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z 16 Nisan'da oy kullanmak istiyorsa listede isimlerinin olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸru kontrol etmelidir. Listede ismi olmayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z gerekli süre içerisinde bazÄ± iÅŸlemleri gerçekleÅŸtirmemeleri durumunda maalesef 16 Nisan'da Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için oy kullanma ÅŸansÄ±nÄ± kaybedecek. Ä°lçe seçim kurullarÄ±, muhtarlarÄ±mÄ±za seçmen askÄ± listelerini teslim etmeye baÅŸladÄ±. Bu listeler 18 Åžubat Cumartesi günü itibarÄ±yla Sabah saat 08.00'de askÄ±ya çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ olacak. 26 Åžubat Pazar günü saat 17.00'de ise bu listeler askÄ±dan inecek."

Akdeniz, asÄ±lacak listelerle, 16 Nisan'da yapÄ±lan referandumda oy kullanacak vatandaÅŸlarÄ±n seçmen kütüklerinde isimlerinin bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlenmesine yardÄ±mcÄ± olmayÄ± amaçladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Listelerde ismi bulunmayanlarÄ±n mutlaka baÄŸlÄ± olduklarÄ± ilçe nüfus müdürlüklerine gitmesini isteyen Akdeniz, "Hanede oturduklarÄ±nÄ± belgeleyen su, elektrik, telefon faturasÄ± veya kira sözleÅŸmesini ibraz etmeleri gerekmektedir." dedi.

KONTROL EDÄ°N

VatandaÅŸlarÄ±n, ilçe nüfus müdürlüklerinde kendilerini kütüÄŸe kaydettirmelerinden sonra alacaklarÄ± belgeyi ilçe seçim kurullarÄ±na götürmeleri durumunda listeye isimlerinin ekleneceÄŸini belirten Akdeniz, bu iÅŸlemlerin verilen sürede yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini yineledi. Akdeniz, geçmiÅŸteki referandum, yerel ve genel seçimlerde bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n listeleri dikkatli kontrol etmemeleri nedeniyle oy kullanamadÄ±klarÄ±na iÅŸaret etti.