MHP'den referandumla ilgili flaÅŸ karar

MHP, yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± genelgede referandumda "Evet" oyu verecek diÄŸer partilerle ortak bir Ã§alÄ±ÅŸma yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

MHP Lideri Devlet Bahçeli referandum sürecine iliÅŸkin il ve ilçe teÅŸkilatlarÄ±na genelge gönderdi.YayÄ±nlanan 9 maddelik genelgenin 3. maddesinde, "Milliyetçi Hareket Partisi 16 Nisan referandum una kendi imkan ve kabiliyetleriyle hazÄ±rlanacaktÄ±r.Ancak, referandum da aynÄ± tercihler içinde bulunacaÄŸÄ±mÄ±z siyasi parti ya da partilerle gerek görüldüÄŸü takdirde ortak çalÄ±ÅŸmalar da belirli sÄ±nÄ±r ve eÅŸikler çerçevesinde yapÄ±labilecektir." ifadeleri yer aldÄ±. MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin teÅŸkilatlara gönderdiÄŸi genelge ÅŸu ÅŸekilde:

"DeÄŸerli Dava ArkadaÅŸlarÄ±m,

Türkiye tehlike ve tehditlerle dolu vahim bir süreçle uzun süredir direkt muhataptÄ±r.

Devletimizin dayandÄ±ÄŸÄ± tarihi ve temel ilkeler kÄ±rÄ±lmak, ardÄ±ndan da kademe kademe imha edilmek istenmektedir.

Milli bekamÄ±z üzerinde karanlÄ±k bulutlar, milli birliÄŸimiz etrafÄ±nda kabus emeller dolaÅŸmaktadÄ±r.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüÄŸü hem iç odaklarÄ±n hem de bunlarÄ± teÅŸvik edip cesaretlendiren dÄ±ÅŸ çevrelerin zalimce kurguladÄ±klarÄ± oyunlarÄ±n hedefindedir.

KomÅŸu coÄŸrafyalarÄ±n sÄ±nÄ±r ve haritalarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek, zorla da olsa yeniden çizmek amacÄ±yla planlanan emperyalist komplo acÄ±masÄ±zca faaliyetlerini hÄ±zlandÄ±rmaktadÄ±r.

Nitekim zalimler koalisyonu Türkiye'yi yÄ±kÄ±m tuzaÄŸÄ±na çekmek için devreye soktuÄŸu kirli ve kanlÄ± senaryolarÄ± ilerletip geniÅŸletmekle meÅŸguldür.

Rusya'da düzenlenen terör ve bölücülük konferansÄ± ve bunun sonucunda açÄ±klanan kararlar, bilhassa Suriye özelindeki geliÅŸmelerin ne kadar sorunlu olacaÄŸÄ±nÄ±n adeta habercisi niteliÄŸindedir.

"MAALESEF ÜLKEMÄ°Z KUÅžATMA ALTINDADIR"

PKK-PYD-YPG'ye cici çocuk muamelesi yapÄ±p sÄ±rtlarÄ±nÄ± sÄ±vazlayan Rusya ve BatÄ± ittifakÄ± karÅŸÄ±mÄ±zdaki düÅŸman kampÄ±nÄ± devamlÄ± güçlendirmekle uÄŸraÅŸmaktadÄ±r.

Aziz milletimize kast eden, milli güvenliÄŸimizi müdafaa eden kahraman evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n kanÄ±nÄ± döken teröristlerin Moskova'da alkÄ±ÅŸlanÄ±p taltif edilmeleri, batÄ± baÅŸkentlerinde mükâfata layÄ±k bulunmalarÄ± en hafif tabirle insanlÄ±k deÄŸerlerinin yok sayÄ±lmasÄ±dÄ±r.

Terörizmi dÄ±ÅŸ politika aracÄ± ve Türkiye'ye ÅŸantaj vasÄ±tasÄ± olarak kullanan mihraklarÄ±n milli birlik ve kardeÅŸliÄŸimize, tarihsel hak ve çÄ±karlarÄ±mÄ±za diÅŸ biledikleri açÄ±k ve meydandadÄ±r.

8 Åžubat 2017 tarihinde, Rusya'nÄ±n PKK ve YPG'yi terör örgütü olarak görmediÄŸinin ilanÄ± hem Astana görüÅŸmelerine hem de önümüzdeki Cenevre sürecine gölge düÅŸürdüÄŸü tartÄ±ÅŸmasÄ±zdÄ±r.

FETÖ, IÅžÄ°D, PKK-YPG, DHKP-C'den oluÅŸan terör kümesine karÅŸÄ± bir yanda korkusuzca, cansiperane, tavizsiz mücadele gösteren Türkiye'nin diÄŸer yanda diyalog halinde olduÄŸu ülkelerce sÄ±rtÄ±ndan hançerlenme giriÅŸimleri düÅŸmanca bir tutumdur.

Türkiye'nin beraberlik hukukunu diri tutmasÄ±, milli uzlaÅŸma ve kaynaÅŸmayla saflarÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rmasÄ± kaçÄ±nÄ±lmaz ve inkar edilmez bir zorunluluk olarak en baÅŸta siyasi partilerin görevidir.

Bilhassa 15 Temmuz 2016 hain darbe kalkÄ±ÅŸmasÄ±yla denenen iÅŸgal giriÅŸimi mutlak surette siyasetin dengelerini tepeden tÄ±rnaÄŸa etkilemiÅŸ, partililerimize çok önemli milli ve ahlaki sorumluluklar yüklemiÅŸtir.

Türk milletinden öç almak, önünü kesmek, ömrünü kÄ±saltmak için kuyruÄŸa ve nöbete giren acÄ±masÄ±z ve kanlÄ± niyetlere engel olmak, inanç ve imanÄ±mÄ±zdan örülü duvar çekmek her vatanseverin gayesi olmalÄ±dÄ±r.

"FÄ°Ä°LÄ° DAYATMANIN TOPLUMSAL BÄ°R SÖZLEÅžMEYLE GÄ°DERÄ°LMESÄ° ÖNÅžARTTIR"

Bu maksatla, Türkiye'nin yönetim yapÄ±sÄ±nÄ± sakatlayan, hukuk ve anayasa tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± alevlendirip kriz ve kaosu derinleÅŸtirme ihtimali taÅŸÄ±yan hükümet etme sistemindeki fiili dayatmanÄ±n yeni bir toplumsal sözleÅŸmeyle giderilmesi önÅŸarttÄ±r.

Milliyetçi Hareket Partisi 2007'de CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n halk tarafÄ±ndan seçilmesine yol açan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi, 10 AÄŸustos 2014 CumhurbaÅŸkanÄ± seçimi ve 15 Temmuz FETÖ ihanetinin ardÄ±ndan filli açmazÄ±n devamÄ± halinde millet ve devlet bekasÄ±nÄ±n iflas edeceÄŸini görmüÅŸtür.

Åžayet devletteki tÄ±kanma ve anayasa çemberinden uzaklaÅŸma telafi edilmezse önümüzdeki muhtemel olaylarla baÅŸ etmenin zorlaÅŸÄ±p milli bekanÄ±n tasfiye olacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸimdiden anlamak, anlaÅŸÄ±lÄ±r ve açÄ±klayÄ±cÄ± bir üslupla anlatmak artÄ±k tehiri imkansÄ±z bir ihtiyaç haline gelmiÅŸtir.

Milliyetçi Hareket Partisi 11 Ekim 2016 tarihinde bu kaygÄ± ve milli tasavvur noktasÄ±ndan hareketle milletimizle ve siyasi muhataplarÄ±yla anayasa eksenindeki görüÅŸlerini çok net bir ÅŸekilde paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r.

Netice itibariyle partimiz, hükümet etme sisteminin netleÅŸmesi amacÄ±yla çaÄŸrÄ±da bulunmuÅŸ, Türkiye'nin elinin rahatlamasÄ±, nefes almasÄ± için samimiyetle siyasi görev üstlenmiÅŸtir.

Hemen peÅŸinden Adalet ve KalkÄ±nma Partisi hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifini partimizle paylaÅŸmÄ±ÅŸ, kurulan bir komisyon marifetiyle üzerinde uzlaÅŸmaya varÄ±lan anayasa maddeleri belirlenmiÅŸtir.

Bu kapsamda, on sekiz maddeden oluÅŸan Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifinin ilk tur oylamasÄ± 9 Ocak 2017'de baÅŸlayÄ±p 15 Ocak 2017'de bitmiÅŸtir.

Bahse konu kanun teklifinin ikinci turu ise 18 Ocak 2017'de baÅŸlayÄ±p 21 Ocak 2017'de tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ve de CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n 10 Åžubat'taki onayÄ±yla anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 16 Nisan 2016 tarihinde referandum a götürülmesi suretiyle milletimizin karar ve onayÄ±na sunulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

"SON SÖZÜ TÜRK MÄ°LLETÄ° SÖYLEYECEKTÄ°R"

Türk milleti, kader ve kederde birlik olmuÅŸ muazzam bir beÅŸeri varlÄ±k olarak, kendisini doÄŸrudan ilgilendiren hükümet etme sistemiyle ilgili son sözünü söyleyecektir.

Bu demokratik kazanÄ±m ve fÄ±rsatÄ±n heba edilmemesi elbette herkesin, hepimizin saÄŸduyu ve soÄŸukkanlÄ±lÄ±kla çalÄ±ÅŸmasÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r.

Milliyetçi Hareket Partisi milli, ilkeli ve tutarlÄ± bir siyasi anlayÄ±ÅŸÄ±n temsilcisi olarak, TBMM'de evet dediÄŸi anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine 16 Nisan'daki referandum da da aynÄ± iradeyi göstererek evet tercihinde bulunacaktÄ±r.

Bundan rahatsÄ±z olmak, bu irademize kara çalÄ±p saptÄ±rmaya çalÄ±ÅŸmak öncelikle demokrasi hazÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, milliyetçilik karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Türkiye'nin yakÄ±n ve yoÄŸun tehditlerle boÄŸuÅŸtuÄŸu bir dönemde, özellikle 15 Temmuz melanetinin enkazÄ± henüz kaldÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸken duyarsÄ±z ve daÄŸÄ±nÄ±k duruÅŸ sergilemesi, dahasÄ± kutlu davamÄ±zÄ±n mirasÄ±yla ters düÅŸmesi tabii olarak imkansÄ±zdÄ±r.

Çok ÅŸükür, artÄ±k her konuda, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne düÅŸündüÄŸü, nasÄ±l bir pozisyon aldÄ±ÄŸÄ±, ne tür bir tavÄ±r takÄ±nacaÄŸÄ± çok ciddi merak uyandÄ±rmaya, dikkat çekmeye, konuÅŸulmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Bu durum partimizin baÅŸarÄ±sÄ± olarak deÄŸerlendirilmelidir.

Bizlere yönelmiÅŸ bu alaka ve ilginin Milliyetçi Hareket için kÄ±vanç vesilesi olacaÄŸÄ± gibi, aynÄ± zamanda özgüvenli ve özenli olmamÄ±z gereken hususlarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da göstergesidir.

Milliyetçi Hareket Partisi önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± siyasetinin aÄŸÄ±rlÄ±k merkezi yaparak yerli, milli ve ahlaki tercihini göstermiÅŸ, bundan sonra da göstermeye devam edecektir.

Türkiye'nin felaketten felakete koÅŸmasÄ±nÄ± içten içe dileyip buna hizmet eden güruhun bizim karÅŸÄ±mÄ±zda nifaktan blok oluÅŸturmasÄ± normaldir, beklenen bir tavÄ±rdÄ±r.

Parti olarak dün söylediÄŸimiz hiçbir sözden, hiçbir kararlÄ±lÄ±k ve kararÄ±mÄ±zdan esas ve ahlaken taviz vermemiz söz konusu deÄŸildir.

YalnÄ±zca Türkiye'nin bedenine ateÅŸten gömlek giydirmeye çalÄ±ÅŸanlara, daÄŸÄ±lÄ±p parçalanmamÄ±zÄ± heves eden çarpÄ±k zihniyet sahiplerine daha kalÄ±cÄ±, daha amansÄ±z, tesir düzeyi daha yüksek bir direniÅŸ gösterebilmemiz elzem hale gelmiÅŸtir.

Milliyetçi Hareket Partisi, meselelere baÅŸkent Ankara'nÄ±n görüÅŸ açÄ±sÄ±ndan bakan, dünyayÄ± Türkçe okuyan, milletimize musallat olan musibetlere milli derinlikle ve ÅŸuurla yaklaÅŸan Türk-Ä°slam ülküsünün son kalesidir.

MHP NÄ°ÇÄ°N EVET DÄ°YECEK

Evet derken, devlet ve millet varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n muhafazasÄ±nÄ± hedefliyoruz.

Evet derken, Türkiye'nin kendine gelmesini, milli ve ortak deÄŸerlerin tahkim edilmesini, anayasanÄ±n tam hakimiyetini amaçlÄ±yoruz.

Ve diyoruz ki; bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez.

YaklaÅŸan 16 Nisan referandum u nedeniyle teÅŸkilatlarÄ±mÄ±zÄ±n uymasÄ±, muhakkak surette dikkat ve riayet etmesi gereken kurallar ve hususlar vardÄ±r, sonuç itibariyle maddeler halinde ÅŸunlardan ibarettir:

Ä°ÅžTE 9 MADDELÄ°K GENELGE

1– Milliyetçi Hareket Partisi milletimizin iradesi ne olursa olsun saygÄ±lÄ±dÄ±r. 16 Nisan'da evet diyen kardeÅŸlerimiz kadar hayÄ±r tercihinde bulunacak kardeÅŸlerimiz de bizim için deÄŸerlidir.

Partimiz demokratik ahlakÄ±n kÄ±lavuzluÄŸunda milletimizin her ferdine ulaÅŸacak, sandÄ±kta evet demeleri için ikna edecektir.

"REJÄ°MÄ°N DEÄžÄ°ÅžMEDÄ°ÄžÄ° ANLATILACAKTIR"

DeÄŸiÅŸenin rejim deÄŸil, hükümet etme sistemi olduÄŸu anlatÄ±lacaktÄ±r.

AyrÄ±ca 16 Nisan'dan sonra devletteki açmaz ve sistemik bunalÄ±mlarÄ±n son bulacaÄŸÄ± aktarÄ±lacak, herkes kucaklanacak, her insanÄ±mÄ±zÄ±n gönlüne girilecektir.

Bu itibarla tüm teÅŸkilatlarÄ±mÄ±z iki ay boyunca ÅŸölen ve bayram havasÄ± içinde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za ulaÅŸacak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin evet kararÄ±nÄ± paylaÅŸacaklardÄ±r.

2– 16 Nisan referandum süreci demokrasinin erdem ve gövde gösterisine sahne olmalÄ±dÄ±r.

SandÄ±ÄŸÄ± ablukaya almaya, milli iradeyi sarsmaya, tercihler üzerinde baskÄ± kurmaya çalÄ±ÅŸan, kavga ve kutuplaÅŸmayla sonuç almaya kalkÄ±ÅŸan çevrelere karÅŸÄ± azami uyanÄ±k durulacaktÄ±r.

Hiçbir tartÄ±ÅŸma, çekiÅŸme, hizip ve çatlak ses teÅŸkilatlarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlam bünyesini, tek sesliliÄŸini, yeknesaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± bozamayacaktÄ±r.

MilliyetçiliÄŸi kullanÄ±p, partimizin hatÄ±ra ve ülkülerini kiÅŸisel çÄ±karlarÄ± uÄŸruna siyasileÅŸtirmeyi aklÄ±ndan geçiren veya buna teÅŸebbüs eden kim olursa olsun izin verilmeyecektir.

Referandum sürecinde evet kararÄ±mÄ±zÄ±n hilafÄ±nda; parti bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ±, flamalarÄ±mÄ±zÄ±, rozetlerimizi, görsel ve dövizlerimizi korsan kullanÄ±ma heves edenlere de müsamaha ve müsaade edilmeyecektir.

Bu konuda bütün teÅŸkilatlarÄ±mÄ±z son derece dikkatli ve sorumlu hareket edecekler, TeÅŸkilat Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla koordinasyon içinde bulanacaklardÄ±r.

"EVET" DÄ°YECEK PARTÄ°LERLE ORTAK ÇALIÅžMA YAPILABÄ°LECEK

3- Milliyetçi Hareket Partisi 16 Nisan referandum una kendi imkan ve kabiliyetleriyle hazÄ±rlanacaktÄ±r.

Ancak, referandum da aynÄ± tercihler içinde bulunacaÄŸÄ±mÄ±z siyasi parti ya da partilerle gerek görüldüÄŸü takdirde ortak çalÄ±ÅŸmalar da belirli sÄ±nÄ±r ve eÅŸikler çerçevesinde yapÄ±labilecektir.

Zorunlu ve zorlayÄ±cÄ± haller dÄ±ÅŸÄ±nda propaganda çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z diÄŸer partilerle bir ve aynÄ± kümede olmayacaktÄ±r.

Milliyetçi Hareket Partisi evet iradesini tek baÅŸÄ±na, kendi üslup, ilke, tecrübe ve siyasi müktesebatÄ± dahilinde milletimizle paylaÅŸacaktÄ±r.

4- Partimizle uzaktan yakÄ±ndan baÄŸÄ± olmayan, bir zamanlar aramÄ±zda bulunup da, politika ve parti içi disipline aykÄ±rÄ±lÄ±klarÄ±ndan ihraçlarÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸ veya ihraç edilmese de evet tutumumuzun aleyhine tavÄ±r almÄ±ÅŸ ÅŸahÄ±slara ortam açÄ±lmayacak, bunlarla temas kurulmayacak, toplantÄ±larÄ±na iÅŸtirak edilmeyecektir.

5- Sosyal medyada entrika yatÄ±rÄ±mÄ±ndan geçinenlerin, dedikodu üretenlerin, fitne deÄŸirmenine su taÅŸÄ±yanlarÄ±n hiçbir iddia ve ileri sürdüÄŸü asÄ±lsÄ±z ifadelere aldÄ±rÄ±ÅŸ edilmeyecektir.

AyrÄ±ca hem sosyal medyada hem de yazÄ±lÄ± ve görsel medyada çÄ±kan uydurma haberlerin takibi yakinen izlenecek, bu durumda Medya, TanÄ±tÄ±m ve Halklar Ä°liÅŸkilerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla irtibat halinde bulunulacaktÄ±r.

SÖYLEM BÄ°RLÄ°ÄžÄ°

6- Referandum sürecinde saha içerisinde, gazete ve televizyonlarda, afiÅŸ ve ilanlarda söylem ve eylem birliÄŸinin önemi iyi bilinmelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi; "Bu Ülke Ä°çin Yeminimiz Var, Vazgeçilmez" sözünün yanÄ±sÄ±ra, "Devlet Ä°çin Evet, Millet Ä°çin Evet, Cumhuriyet Ä°çin Evet, TürklüÄŸün BekasÄ± Ä°çin Evet, Türkiye Ä°çin Evet" ifade kalÄ±bÄ±nÄ± kullanacaktÄ±r.

Buna ilaveten, "Evet, Yine Evet, Bir Kez Daha Evet, Sonuna Kadar Devlet, Sonsuza Kadar Millet" referandum kampanya sloganlarÄ± arasÄ±nda yer alacaktÄ±r.

Önümüzdeki çalÄ±ÅŸma ve hazÄ±rlÄ±klarÄ±n buna göre temini yapÄ±lacaktÄ±r.

7- Genel BaÅŸkan konuÅŸmalarÄ±, mesajlarÄ±, sosyal medya açÄ±klamalarÄ±, genelgeler, genel merkez duyurularÄ±, baÅŸkanlÄ±k divanÄ± üyelerinin referandum la ilgili beyanatlarÄ± titizlikle takip edilip, deÄŸerlendirmeler bunlarla sÄ±nÄ±rlÄ± kalacaktÄ±r.

8- Partimizin siyasi faaliyetlerini sekteye uÄŸratmak, aramÄ±zdaki ahenk ve düzeni bozmak için el ovuÅŸturanlara prim verilmeyecek, aksine davranÄ±ÅŸ gösterenlerle ilgili gerekli hukuki müracaatlar sÄ±rasÄ±yla icra edilecektir.

9- BilindiÄŸi ve 8 Ekim 2016 tarihli Genelge'de ilan edildiÄŸi üzere;

BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±mÄ±zÄ±n 28 AralÄ±k 2015 tarihinde almÄ±ÅŸ olduÄŸu tavsiye kararÄ±, ardÄ±ndan Merkez Yönetim Kurulumuzun 10 Ocak 2016'da bu tavsiye kararÄ± onaylamasÄ±yla 12. OlaÄŸan Büyük KurultayÄ±mÄ±zÄ±n 18 Mart 2018'de yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Yine Merkez Yönetim Kurulumuzun mezkur tarihte aldÄ±ÄŸÄ± kararla; büyük kurultayÄ±mÄ±za hazÄ±rlÄ±k süreci çerçevesinde ilçe kongrelerimiz 9 Ekim 2016'da baÅŸlayÄ±p 30 Nisan 2017'de tamamlanacak; il kongrelerimiz 4 Haziran 2017'de baÅŸlayÄ±p 5 KasÄ±m 2017'de sonuçlandÄ±rÄ±lacaktÄ±r.

Referandum sürecinde ilçe kongrelerimizin yapÄ±mÄ±na aynen ve programlandÄ±ÄŸÄ± gibi devam edilecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin ve TürklüÄŸün varlÄ±ÄŸÄ± için yeminlidir.

Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin bir ve kardeÅŸçe yaÅŸamasÄ± konusunda da yemin etmiÅŸtir.

Cumhuriyet'in kurucu ruhunun yaÅŸatÄ±lmasÄ±ndan, Anayasa'nÄ±n ilk dört maddesinin korunmasÄ±ndan asla ödün vermeyeceÄŸimizi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu milli emanetleri bir yemin gibi gördüÄŸünü özellikle hatÄ±rlatmak ve haykÄ±rmak tarihi bir vecibedir.

Türkiye zorluklarÄ± yenecek, Türk milleti hain saldÄ±rÄ± ve tahrikleri alt edecek, yeni bir diriliÅŸ aÅŸkÄ±yla 16 Nisan'da evet diyecektir.

El Bab'ta ÅŸehadetlerle beka mücadelesi veren, canilere kök söktüren kahramanlarÄ±mÄ±za yüzümüz kara çÄ±kmayacaktÄ±r.

VatanÄ±n selamet ve istikbali için emsalsiz fedakarlÄ±klar yapan kutlu ecdadÄ±mÄ±za, aziz ÅŸehitlerimize vefa borcumuzu yerine getirip elbette evet diyeceÄŸiz.

Milli vicdan için evet, milli adalet için evet, milli dil için evet, milli gelecek için evet, milli ve üniter devlet için evet, milli varlÄ±k ve vatan için evet.

"TÜRKÄ°YE CUMHURÄ°YETÄ° Ä°ÇÄ°N "EVET" KARARINDA BULUÅžACAÄžIZ"

KÄ±saca Türkiye Cumhuriyeti için inÅŸallah evet kararÄ±nda buluÅŸacaÄŸÄ±z.

Bu duygu ve düÅŸüncelerle tüm dava arkadaÅŸlarÄ±mÄ± sevgi ve saygÄ±larÄ±mla selamlÄ±yor, mücadelelerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum.

Allah yar ve yardÄ±mcÄ±nÄ±z olsun, yolunuz, bahtÄ±nÄ±z ve alnÄ±nÄ±z açÄ±k olsun."

MHP, referandum için genelge yayÄ±nladÄ±. Genelgede MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, "AynÄ± tercihteki partilerle ortak çalÄ±ÅŸma yapÄ±labilecek. " dedi.