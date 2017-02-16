CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan flaÅŸ iÃ§ savaÅŸ ve referandum aÃ§Ä±klamasÄ±

NTV'de Ahmed Arpat'Ä±n konuÄŸu olan CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, referandumun Anayasa Mahkemesine neden taÅŸÄ±madÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

NTV'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda Anayasa Mahkemesine gitmemelerinin nedenini "En büyük divan halkÄ±n divanÄ±dÄ±r" diye açÄ±klayan CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ülkede bir iç savaÅŸ riski görmediÄŸini de söyledi. Ä°ÅŸte KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

Ahmed Arpat: Dün gerçekleÅŸtirdiÄŸiniz bir ziyaret manÅŸetlere çÄ±ktÄ±. Ä°stanbul Maltepe'de baÅŸörtüsü taktÄ±ÄŸÄ± için saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan bir genç kÄ±z, dün kendisini ziyaret ettiniz. O ziyaretin hikayesini biraz dinlemek isteriz.

Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu:DuyduÄŸumda ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m umarÄ±m doÄŸru deÄŸildir diye. Sonra arkadaÅŸlarÄ±m doÄŸruladÄ±lar. Ä°stanbul'da toplantÄ±larÄ±mÄ±z vardÄ±. Önce ailenin adresini öÄŸrenmeye çalÄ±ÅŸtÄ±k sonra ziyaret etmek istediÄŸimizi belirttik. Buyursunlar gelsinler dediler. Mütevazi bir aile. BakÄ±mlÄ± ve küçük bir evde oturuyorlar. Baba daha sakin anne haklÄ± olarak daha tepkili. Çünkü kÄ±z çocuÄŸunun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ± anneyi daha derinden sarsmÄ±ÅŸ durumda. Bu tür olaylarÄ±n olmamasÄ± gerektiÄŸini ifade ettim. Bunun siyasetten baÄŸÄ±msÄ±z olarak düÅŸünülse dahi böyle bir tablonun olmasÄ± asla doÄŸru deÄŸil. DüÅŸüncelerimizi kendilerine ifade ettik. SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan kÄ±zÄ±mÄ±zÄ±n doktor olmak istediÄŸi ifade edildi. Kendisine baÅŸarÄ± dileklerimizi söyledik. Doktorluk çok güzel bir meslek. DiÄŸer kÄ±zlarÄ±nÄ±n öÄŸretmen olduÄŸunu ifade ettiler. DolayÄ±sÄ±yla ailenin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ±larÄ± bir anlamda paylaÅŸtÄ±k. Baba daha sakin ve bu tür olaylardan rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸunu ifade etti. KadÄ±nlarÄ±n baÅŸÄ±nÄ±n açÄ±k veya kapalÄ± olmasÄ± kimseyi ilgilendirmemeli herkesin saygÄ± göstermesi gerekir dediler. Buna katÄ±lmamak elde deÄŸil. Hepimizin saygÄ± duymasÄ± gerekir. Bize güzel bir kahve yaptÄ±lar. Kahvemizi içtik sonra evden ayrÄ±ldÄ±k. Güzel bir sohbetimiz oldu. HaklÄ± olarak siyasetin sert bir üslupla yapÄ±lmamasÄ±, daha kucaklayÄ±cÄ± bir üslubun kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini de baba ifade etti. Zaman zaman siyasetçiler sertleÅŸiyorlar ve bu toplumu da geriyor. Siyasetçi toplumu germemeli.

Ahmed Arpat: Dünkü ziyaretten sizin referandum sürecinde izleyeceÄŸiniz tavra iliÅŸkin de ipuçlarÄ± almak mümkün mü?

Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu: Bu konuyu hiç görüÅŸmedik tabi gündem bu da deÄŸildi. Okula giden, yolda yürüyen, minibüse binen bir kÄ±zÄ±mÄ±za ÅŸort giydi diye saldÄ±ralÄ±m, baÅŸörtüsü taktÄ± diye saldÄ±ralÄ±m bunlar asla doÄŸru deÄŸil. Herkesin kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na kÄ±yafetine saygÄ± göstermemiz gerekiyor. Zaman zaman bu tür gerginlikler olabilir toplumun provokasyonlara karÅŸÄ± daha dikkatli bir tavÄ±r takÄ±nmasÄ± lazÄ±m. Baba olarak kÄ±zÄ±mÄ±n böyle bir saldÄ±rÄ±ya maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nda nasÄ±l üzülüyorsam annesi nasÄ±l üzülüyorsa kÄ±zÄ±mÄ±zÄ±n da annesi ve babasÄ± üzülüyor ve kaygÄ± duyuyorlar.

Ahmed Arpat: AK Parti Manisa il baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n açÄ±klamalarÄ± Soma'da partililere hitap ediyor. Yüzde 50'yi geçemezsek iç savaÅŸa hazÄ±r olun diyor. Bu açÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan kendisi istifa etti. Ä°ktidar cephesinden de tepkiler geldi kendisine.

Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu:AçÄ±klama vahim bir açÄ±klama. Ama beni sevindiren bu açÄ±klamadan sonra AKP yetkililerinin bu açÄ±klamaya tepki göstermesi ve o kiÅŸinin istifasÄ±nÄ± istemeleri. Bir referandum yapÄ±yor bir savaÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yok. Bu birazda referandum sürecinde evet çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± zaman ne olacak hayÄ±r çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± zaman ne olacak diye yöneltilen sorulara özellikle iktidar kanadÄ±ndan iÅŸte terör artar, terör beslenmiÅŸ olur, hayÄ±r diyenler teröristlerdir gibi yapÄ±lan açÄ±klamalarÄ±n tabana nasÄ±l yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren tipik bir örnektir. DolayÄ±sÄ±yla özellikle tepedeki siyasetçilerin konuÅŸurken daha kucaklayÄ±cÄ± bir dil kullanmalarÄ± lazÄ±m. Referanduma gidiyorsunuz bazÄ±larÄ± evet bazÄ±larÄ± hayÄ±r diyecektir buna. DolayÄ±sÄ±yla hayÄ±r diyeni suçlamak evet diyeni suçlamamak gibi bir ayrÄ±ma gidemezsiniz. Bu tür ayrÄ±m aÅŸaÄŸÄ±da çok daha tahriklere yol açabiliyor.

Ahmed Arpat:Siz bir iç savaÅŸ riski görüyor musunuz?

Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu:Asla böyle bir risk görmüyorum. Parlamenter demokratik sistemin bütün olumsuzluklara karÅŸÄ± getirdiÄŸi bir avantaj var. DüÅŸüncelerimizi bir ÅŸekliyle ifade edebiliyoruz. EÄŸer farklÄ± bir tablo çÄ±kar daha baskÄ±cÄ± bir yönetim gelirse o zaman toplumsal fazla olur. Bunun olmasÄ± da doÄŸrudur. Ama bunu bir iÅŸ savaÅŸ olur diye algÄ±lamak doÄŸru deÄŸil. Korku üzerine siyaset kurmamak gerek. Referanduma gidiyoruz. Bunun topluma neye mal olacaÄŸÄ±nÄ± siyasetçilerimizin oturup anlatmasÄ± lazÄ±m. Temel sorunumuz burada. Siz vatandaÅŸtan evet oyu istiyorsunuz. Evet veremezseniz iç savaÅŸ çÄ±kar diyorsunuz. AdamÄ±n çocuÄŸu var, karÄ±sÄ± var yani umut deÄŸil korku aÅŸÄ±lanÄ±yor. Bu asla doÄŸru deÄŸil. Siyasetçi biz bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini parlamentoya getirdik bir deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±k oy verdik buna kabul edildi ve halka gidiyoruz. Åžunun için yaptÄ±k biz bu deÄŸiÅŸikliÄŸi bu gerekçeleri haklÄ± buluyorsanÄ±z evet diyin. EÄŸer siz eveti anlatamÄ±yorsanÄ±z halkÄ± korkutarak, baskÄ± kurarak evet demezseniz iç savaÅŸ çÄ±kacaktÄ±r, insanlar ölecektir hangi demokrasideyiz biz. Kendi yaptÄ±klarÄ±nÄ±n nasÄ±l sonuçlar doÄŸuracaÄŸÄ±nÄ± halka anlatamayan bir siyaset anlayÄ±ÅŸÄ± iç savaÅŸ tehdidi ile evet oylarÄ±nÄ±n artacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorsa bu son derece yanlÄ±ÅŸtÄ±r.