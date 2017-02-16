Bakan Fikri IÅŸÄ±k ABD ile yarÄ±n Rakka operasyonunu konuÅŸacaÄŸÄ±z

El Bab operasyonunun ardÄ±ndan yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye gelecek olan ABD Genel Kurmay BaÅŸkanÄ± ile Rakka operasyonu gÃ¼ndeme gelecek. Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, TÃ¼rkiye'nin Rakka operasyonunda doÄŸru Ã¼lkelerle Ã§alÄ±ÅŸmak istediÄŸini belirtti.

NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± vesilesiyle Brüksel'e gelen Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klama yaptÄ±. Bakan IÅŸÄ±k, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±na iliÅŸkin soruya, "El Bab tümüyle kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ durumda, içeride de ciddi bir temizlik harekatÄ± yapÄ±lÄ±yor. El Bab'Ä±n ÅŸehir merkezinin de DEAÅž unsurlarÄ±ndan tamamen temizlenmesi için çok yoÄŸun bir faaliyet var. Bunu ÖSO ve TSK birlikte yapÄ±yor. Temizlik operasyonu bittikten sonra, El Bab DEAÅž'tan tamamen temizlendikten sonra El Bab'ta hayatta normale dönmesi bekleniyor. Türkiye olarak DEAÅž'tan temizlediÄŸimiz alanlarda hayatÄ±n normale dönmesi için gerekli alt yapÄ±, üst yapÄ± ve diÄŸer yatÄ±rÄ±mlarÄ± yapmaktan çekinmiyoruz" dedi.

"BU ÇALIÅžMA BAB'DAN SONRA DA DEVAM EDECEK"

El Bab operasyonundan sonra Türkiye'nin iki önceliÄŸi olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Bakan IÅŸÄ±k, "El Bab operasyonu bitene kadar Münbiç'teki PYD-PKK unsurlarÄ±nÄ±n tamamen Münbiç'ten çekilmiÅŸ olmasÄ± bizim arzumuz. Bu noktada AB ile çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Arzu ettiÄŸimiz sonucu ÅŸuana kadar alamadÄ±k. Ama El Bab operasyonundan sonra Türkiye'nin iki önceliÄŸi olacak. Birisi Münbiç, birisi de Rakka olacak. Münbiç'te PKK-PYD varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kesinlikle kabul edemeyiz. Bu Türkiye'nin ulusal güvenliÄŸi için de, bölgenin istikrarÄ± için de büyük tehdittir. Bunu en kolay ve en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde saÄŸlamanÄ±n gayreti içindeyiz. Bir gerilime sebep olmadan ancak bu hedefi geliÅŸtirmek noktasÄ±nda da kararlÄ±yÄ±z. Bu çalÄ±ÅŸma Bab'tan sonra da devam edecek" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.Bakan IÅŸÄ±k, açÄ±klamasÄ±nÄ± ÅŸu ÅŸekilde sürdürdü: "Rakka operasyonunu ABD önemsiyor. Sadece ABD deÄŸil, Fransa, Ä°ngiltere de koalisyon güçleri de Rakka operasyonunu gerçekten çok önemsiyor. Bu operasyon özellikle yanlÄ±ÅŸ aktörlerle yapÄ±lmamasÄ± Türkiye'nin önceliÄŸi. Türkiye bir terör örgütüne karÅŸÄ± baÅŸka bir terör örgütünü kullanÄ±lmasÄ±nÄ± kesinlikle bir bölge için felakete sebep olacak tehlikeli bir geliÅŸme olarak görüyor. Bunu dün gerek James Mattis gerekse Fransa ve Ä°ngiltere Savunma BakanlarÄ±na açÄ±k açÄ±k ifade ettik.