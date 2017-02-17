Ana Sayfa | SÄ°YASET 17/02/2017 07:45

MHP liderinden referandum Ã¶ncesi flaÅŸ hamle

devet bahÃ§eli

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, 16 Nisan'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine iliÅŸkin referandum kapsamÄ±nda parti teÅŸkilatlarÄ±na genelge gÃ¶nderdi

MHP lideri Bahçeli, genelgede, MHP'nin referanduma kendi imkan ve kabiliyetleriyle hazÄ±rlanacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ancak, referandumda aynÄ± tercihler içinde bulunacaÄŸÄ±mÄ±z siyasi parti ya da partilerle gerek görüldüÄŸü takdirde ortak çalÄ±ÅŸmalar da belirli sÄ±nÄ±r ve eÅŸikler çerçevesinde yapÄ±labilecektir. Zorunlu ve zorlayÄ±cÄ± haller dÄ±ÅŸÄ±nda propaganda çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z diÄŸer partilerle bir ve aynÄ± kümede olmayacaktÄ±r. MHP evet iradesini tek baÅŸÄ±na, kendi üslup, ilke, tecrübe ve siyasi müktesebatÄ± dahilinde milletimizle paylaÅŸacaktÄ±r."

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