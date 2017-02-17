CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan vatandaÅŸlara oy kullanÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, NTV'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu, sorularÄ± yanÄ±tladÄ±

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, partisinin, TBMM Grup toplantÄ±sÄ±nda, "HayÄ±r' oyu kullananÄ±n da 'evet' oyu kullananÄ±n da baÅŸÄ±mÄ±n üstünde yeri vardÄ±r." dediÄŸini anÄ±msatarak, ÅŸu görüÅŸlere yer verdi:"Yeter ki sandÄ±ÄŸa gidin, benim tek arzum o. SandÄ±ÄŸa gidin ve oyunuzu kullanÄ±n. Buradan da çaÄŸrÄ± yapÄ±yorum, sandÄ±k önemlidir, sandÄ±ÄŸa gidin. Demokrasi, saygÄ±n bir Türkiye, güçlü bir parlamenter sistem, herkes kendi görevini anayasa çerçevesinde yerine getirsin, ülkede barÄ±ÅŸ, huzur istiyorsanÄ±z sandÄ±ÄŸa gidin ve oyunuzu kullanÄ±n. 'Referandumda ben sandÄ±ÄŸa gitmem.' demeyin. Bu normal bir siyasi parti seçimi deÄŸil, bir iktidar belirlemiyoruz burada. Türkiye'nin geleceÄŸini belirliyoruz."

"Neden vatandaÅŸÄ±n 'evet' demesi gerektiÄŸini anlatmÄ±yorlar"

"Onlar neden vatandaÅŸÄ±n 'evet' demesi gerektiÄŸini çÄ±kÄ±p anlatmÄ±yorlar bizi veya baÅŸkalarÄ±nÄ± terörle suçluyorlar?" ifadelerini kullanan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "PKK terör örgütünün silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸrayan Genel BaÅŸkan benim. Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Devlet Bahçeli, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± böyle bir saldÄ±rÄ±ya muhatap olmadÄ±. Åžimdi beni alÄ±yorlar terör örgütüyle konumlandÄ±rÄ±yorlar, kendileri bunun dÄ±ÅŸÄ±nda kalÄ±yor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Halka güvendiÄŸimiz için AYM'ye gitmedik"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, CHP'nin anayasa deÄŸiÅŸiklik paketini Anayasa Mahkemesine götürmeme kararÄ± ile ilgili olarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Biz, Anayasa Mahkemesine gitmedik, halka güvendiÄŸimiz için gitmedik, halkÄ±n saÄŸduyusuna, ferasetine güvendiÄŸimiz için gitmedik. Bu halk demokrasiyi savunuyor, bu halk demokrasi için bedel ödedi, bu halk demokrasi için idam sehpasÄ±na giden siyasilerin ardÄ±ndan gözyaÅŸÄ± döktü. AynÄ± tablolarÄ±n bu ülkede yaÅŸanmasÄ±nÄ± bir daha istemiyoruz."

"KararsÄ±zlar hala ciddi bir oran"

"Anketlerde nasÄ±l bir tablo var?" sorusuna, "KararsÄ±zlar hala ciddi bir oran olarak görülüyor. 'HayÄ±r' oylarÄ± biraz önde, o da görülüyor ama biz, 'hayÄ±r'Ä±n çok daha yüksek çÄ±kmasÄ±nÄ± bekliyoruz." yanÄ±tÄ±nÄ± veren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Evet'i hiç düÅŸünmüyorum. Samimi olarak söylüyorum. 'HayÄ±r' demiÅŸ Türkiye, güzel bir nefes alacak. Herkes görevinin baÅŸÄ±nda olacak. OlaÄŸan hayat devam edecek." dedi.

MHP tabanÄ±nÄ±n Türkiye'nin bekasÄ± konusunda son derece duyarlÄ± olan bir taban olduÄŸunu belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Kendi vatanÄ±na, ülkesine, bayraÄŸÄ±na sahip çÄ±kan bir taban. DolayÄ±sÄ±yla o tabanÄ±n referandumda 'hayÄ±r' oyu kullanmasÄ± kadar doÄŸal bir ÅŸey olamaz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

CHP'nin kampanya süreci

CHP'nin çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, henüz referandum sloganÄ±nÄ±n ise netleÅŸmediÄŸini belirtti.

"Seçmen anladÄ± mÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi? SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± 'ÅŸu an için seçmenin daha çok iyi anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum' diyor. Sizin gözlemeniz nedir? " sorusu üzerine KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± niye bunu söylüyor, 'seçmen anlamadÄ±' diye. Bu milletin ferasetiyle dalga geçmek demek deÄŸil midir? VatandaÅŸ gayet güzel anlÄ±yor." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±

Güvenli bölgenin gerekliliÄŸine vurgu yapan ve bunun El Bab'da kalmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Türk ordusu Rakka'ya gitsin mi gitmesin mi? Gelin referandum yapalÄ±m. Bu kadar basit, en hayati konu. Bizim çocuklarÄ±mÄ±z ÅŸehit düÅŸecek." ifadelerini kullandÄ±.