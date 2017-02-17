Ana Sayfa | SÄ°YASET 17/02/2017 07:54

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan kurmaylarÄ±na flaÅŸ talimat

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FETÃ–â€™nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan kurmaylarÄ±na siber gÃ¼venlik altyapÄ±sÄ±nÄ±n incelenmesi iÃ§in talimat verdi

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n talimatÄ±yla baÅŸlatÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, siber güvenlik altyapÄ±sÄ±nÄ±n yerlileÅŸtirilmesi, durum analizi yapÄ±lmasÄ± ve alÄ±nmasÄ± gereken tedbirler ortaya konulacak. Devlet Denetleme Kurulu ve ErdoÄŸan’Ä±n teknoloji kurmaylarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±, Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu ile TÜBÄ°TAK gibi kurumlarda ayrÄ± ayrÄ± yapÄ±lan siber güvenlik çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tek çatÄ± altÄ±nda birleÅŸtirilmesi planlanÄ±yor. Bu kapsamda baÅŸta akademisyenler olmak üzere, biliÅŸim uzmanlarÄ±yla siber güvenlik otoritelerinden gelen görüÅŸ ve öneriler toplanÄ±yor. 

Kritik kamu kurumlarÄ±na yapÄ±lan korsan saldÄ±rÄ±lar, telefon dinlemeleri, böcek yazÄ±lÄ±mlar detaylÄ± inceleniyor. Gelen öneriler doÄŸrultusunda özellikle 15 Temmuz’un ardÄ±ndan ortaya çÄ±kan siber güvenlik açÄ±klarÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±, siber saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± yeni tedbirler alÄ±nmasÄ± ve biliÅŸim alanÄ±nda ‘yerlileÅŸmeye’ gidilmesi hedefleniyor. Uzmanlar çalÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda dünyadaki baÅŸarÄ±lÄ± siber güvenlik uygulamalarÄ±nÄ± da inceliyor. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±n raporlaÅŸtÄ±rÄ±larak tek çatÄ± altÄ±nda toplanmasÄ±yla Saray’da bir siber güvenlik merkezinin hayata geçirilmesi de amaçlanÄ±yor. 

 
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