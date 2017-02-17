Cumhuriyet tarihinde bir ilk BaÅŸbakan o Ã¼lkeyi ziyaret etti

Malta'ya resmi ziyarette bulunan ilk TÃ¼rkiye Cumhuriyeti BaÅŸbakanÄ± olan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Malta-TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ Forumu toplantÄ±sÄ± yapacak.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m yarÄ±n Malta BaÅŸbakanÄ± Joseph Muscat tarafÄ±ndan resmi törenle karÅŸÄ±lanacak. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ayrÄ±ca Malta CumhurbaÅŸkanÄ± Preca tarafÄ±ndan da kabul edilecek. Ziyaret çerçevesinde, Türk ve Malta iÅŸ çevrelerinin bir araya geleceÄŸi Ä°ÅŸ Forumu ToplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak. GörüÅŸmelerde ikili siyasi, ekonomik, kültürel iÅŸbirliÄŸi alanlarÄ±nÄ±n, terörizmle mücadele, düzensiz göç sorunu konularÄ±nÄ±n, Malta'nÄ±n AB Dönem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda Türkiye-AB iliÅŸkilerinin ve Avrupa BirliÄŸi'yle ilgili hususlarÄ±n, ayrÄ±ca diÄŸer güncel bölgesel ve uluslararasÄ± geliÅŸmelerin ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m BaÅŸken Valetta'daki Türk ÅŸehitliÄŸini de ziyaret ederek, ÅŸehitliÄŸe çelenk bÄ±rakacak ve ziyaretçi defterini imzalayacak.