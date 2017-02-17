Fethullah GÃ¼len referandumda oy kullanabilecek mi

HukukÃ§ular, 16 Nisan'da yapÄ±lacak referandumda yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki Interpol tarafÄ±ndan aranmayan FETÃ–'cÃ¼lerin oy kullanabileceÄŸini belirttiler.

BaÅŸkanlÄ±k sistemini öngören anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için 16 Nisan'da yapÄ±lacak referandum da, cezaevlerindeki 210 bin tutuklu ve hükümlüden kimlerin oy kullanacaÄŸÄ±na yönelik YSK kararÄ± açÄ±klandÄ±. YSK bu kararÄ±yla kamuoyunun merak ettiÄŸi "FETÖ'den tutuklu olan ya da yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olanlar oy kullanabilecek mi" sorusuna cevap da vermiÅŸ oldu. Bu kapsamda, kasÄ±tlÄ± suçtan dolayÄ± cezaevlerinde bulunanlar hariç, ceza infaz kurumundaki seçmen niteliÄŸine sahip tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanlar oy kullanabilecek. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan FETÖ'cülerle ilgili de AK Parti'li hukukçularÄ±n görüÅŸü ÅŸöyle: Ä°nterpol tarafÄ±ndan kÄ±rmÄ±zÄ± bültenle aranmadÄ±klarÄ± sürece FETÖ'cülerin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki oy verme noktalarÄ±nda derdest edilmeleri diye bir durum da söz konusu olmayacak.