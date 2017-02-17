ErdoÄŸan'Ä± aÄŸÄ±rlayan Katar Emirinin TÃ¼rk restoranÄ±nÄ± seÃ§mesi basÄ±nda bÃ¶yle yer buldu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n onuruna yemek dÃ¼zenleyen Katar Emiri'nin TÃ¼rk restoranÄ± Åžazeli Katar'Ä± seÃ§mesi basÄ±nda "Majesteleri Katar Mall'daki TÃ¼rk restoranÄ±nda ErdoÄŸan onuruna Ã¶ÄŸle yemeÄŸi verdi." ÅŸeklinde kullanÄ±ldÄ±.

Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan onuruna yemek verdi. Yemek için ülkedeki en büyük Türk restoranÄ± "Åžazeli Katar"Ä± seçmesi, Katar basÄ±nÄ±nda büyük ilgi gördü. Ä°ki liderin Katar'Ä±n baÅŸkenti Doha'da bulunan "Åžazeli Katar" isimli bir Türk restoranÄ±nda yediÄŸi öÄŸle yemeÄŸi EÅŸ-Åžark "Majesteleri Katar Mall'da öÄŸle yemeÄŸi verdi... Majesteleri ve ErdoÄŸan bölgesel konularÄ± ele aldÄ±lar." baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± attÄ±.

"ERDOÄžAN ONURUNA ÖÄžLE YEMEÄžÄ°"

Raya gazetesi, "Majesteleri Katar Mall'daki Türk restoranÄ±nda ErdoÄŸan onuruna öÄŸle yemeÄŸi verdi." manÅŸetini kullandÄ±.El-Vatan gazetesinde de "Majesteleri ErdoÄŸan onuruna öÄŸle yemeÄŸi verdi. Katar Mall'u gezdiler." ÅŸeklinde yer buldu."Katar Emiri kardeÅŸi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve beraberindeki heyet onuruna Katar Mall'daki bir Türk restoranÄ±nda yemek verdi." ifadeleri kullanÄ±lan haberde, yemekte bir dizi bakan ile CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a eÅŸlik eden heyetin de hazÄ±r bulunduÄŸu ifade edildi. Åžazeli Katar'Ä±n sahibi Ömer Seyfi Aktülün, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Katar'da ülkemizi en iyi ÅŸekilde temsil etmek için var gücümüzle çalÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz. Her zaman Türk giriÅŸimcisinin yanÄ±nda olan SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za ve heyete ÅŸükranlarÄ±mÄ±zÄ± sunuyoruz. KatarlÄ± dostlarÄ±mÄ±z da saÄŸolsun, bizi ilk günden beri yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±" diye konuÅŸtu.