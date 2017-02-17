BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n korumalarÄ±na Ã¶zel silah

15 Temmuz darbe giriÅŸimi, terÃ¶r olaylarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n korumalarÄ±na "Taser" isimli bir ÅŸok cihazÄ± verildi.

25 Åžubat'ta resmen baÅŸlayacak referandum kampanyalarÄ± öncesinde YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yakÄ±n ekibi, yeni cihazlarla donatÄ±larak koruma kalkanÄ± güçlendirildi. Mitingler gibi kalabalÄ±k alanlar için de 'taser' isimli ÅŸok cihazlarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± için harekete geçildi. AçÄ±lÄ±ÅŸ, miting gibi kalabalÄ±k ortamlarda tespit edilen bir ÅŸüpheli, kaçmaya çalÄ±ÅŸmasÄ± durumunda bu cihazla 10 metre uzaklÄ±ktan yakalanabilecek. (Kaynak:Hürriyet)