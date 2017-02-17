Ana Sayfa | SÄ°YASET 17/02/2017 11:46

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n korumalarÄ±na Ã¶zel silah


15 Temmuz darbe giriÅŸimi, terÃ¶r olaylarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n korumalarÄ±na "Taser" isimli bir ÅŸok cihazÄ± verildi.

25 Åžubat'ta resmen baÅŸlayacak referandum kampanyalarÄ± öncesinde YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yakÄ±n ekibi, yeni cihazlarla donatÄ±larak koruma kalkanÄ± güçlendirildi. Mitingler gibi kalabalÄ±k alanlar için de 'taser' isimli ÅŸok cihazlarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± için harekete geçildi.  AçÄ±lÄ±ÅŸ, miting gibi kalabalÄ±k ortamlarda tespit edilen bir ÅŸüpheli, kaçmaya çalÄ±ÅŸmasÄ± durumunda bu cihazla 10 metre uzaklÄ±ktan yakalanabilecek. (Kaynak:Hürriyet)

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Bakan aÃ§Ä±kladÄ± Cezaevlerinin dÄ±ÅŸ gÃ¼venliÄŸi iÃ§in yeni geliÅŸmeler var

Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ±'nda Ä°nfaz Ä°yileÅŸtirilmesi toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, cezaevlerinin dÄ±ÅŸ gÃ¼venliÄŸinin jandarmadan alÄ±narak Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'na verilmesi kararÄ±ndan vazgeÃ§ildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.


ErdoÄŸan'Ä± aÄŸÄ±rlayan Katar Emirinin TÃ¼rk restoranÄ±nÄ± seÃ§mesi basÄ±nda bÃ¶yle yer buldu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n onuruna yemek dÃ¼zenleyen Katar Emiri'nin TÃ¼rk restoranÄ± Åžazeli Katar'Ä± seÃ§mesi basÄ±nda "Majesteleri Katar Mall'daki TÃ¼rk restoranÄ±nda ErdoÄŸan onuruna Ã¶ÄŸle yemeÄŸi verdi." ÅŸeklinde kullanÄ±ldÄ±.


Fethullah GÃ¼len referandumda oy kullanabilecek mi

HukukÃ§ular, 16 Nisan'da yapÄ±lacak referandumda yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki Interpol tarafÄ±ndan aranmayan FETÃ–'cÃ¼lerin oy kullanabileceÄŸini belirttiler.