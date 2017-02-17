HDP Milletvekili Ä°dris Baluken hakkÄ±nda yeniden yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Tutuklama kararÄ±yla yakalandÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan HDP Milletvekili Ä°dris Baluken iÃ§in tekrar yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Bingöl Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca açÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 4 KasÄ±m'da tutuklanan, 30 Ocak günü yapÄ±lan ilk duruÅŸmada ise tutuksuz yargÄ±lanmak üzere serbest bÄ±rakÄ±lan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°dris Baluken hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± üzerine, tutuklanmasÄ±na yönelik yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.DiyarbakÄ±r 8'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde, 'devletin birliÄŸi ve ülke bütünlüÄŸünü bozmak, terör örgütü üyeliÄŸi ve terör örgütü propagandasÄ± yapmak' iddiasÄ±yla aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ömür boyu ve 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanan HDP Milletvekili Ä°dris Baluken, 30 Ocak günü görülen ilk duruÅŸmada, Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay kararÄ± gerekçe gösterilerek tahliye edildi. Tahliye kararÄ± üzerine savcÄ±lÄ±k yargÄ±lamanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 8'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nin üst mahkemesi konumunda olan DiyarbakÄ±r 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne itiraz ederek, Baluken'in tekrar tutuklanmasÄ±nÄ± istedi. Talebi deÄŸerlendiren 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Ä°dris Baluken hakkÄ±nda tutuklanmasÄ±na yönelik yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±na karar verdi