Ana Sayfa | SÄ°YASET 17/02/2017 11:53

HDP Milletvekili Ä°dris Baluken hakkÄ±nda yeniden yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±


Tutuklama kararÄ±yla yakalandÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan HDP Milletvekili Ä°dris Baluken iÃ§in tekrar yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Bingöl Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca açÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 4 KasÄ±m'da tutuklanan, 30 Ocak günü yapÄ±lan ilk duruÅŸmada ise tutuksuz yargÄ±lanmak üzere serbest bÄ±rakÄ±lan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°dris Baluken hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± üzerine, tutuklanmasÄ±na yönelik yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.DiyarbakÄ±r 8'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde, 'devletin birliÄŸi ve ülke bütünlüÄŸünü bozmak, terör örgütü üyeliÄŸi ve terör örgütü propagandasÄ± yapmak' iddiasÄ±yla aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ömür boyu ve 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanan HDP Milletvekili Ä°dris Baluken, 30 Ocak günü görülen ilk duruÅŸmada, Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay kararÄ± gerekçe gösterilerek tahliye edildi. Tahliye kararÄ± üzerine savcÄ±lÄ±k yargÄ±lamanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 8'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nin üst mahkemesi konumunda olan DiyarbakÄ±r 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne itiraz ederek, Baluken'in tekrar tutuklanmasÄ±nÄ± istedi. Talebi deÄŸerlendiren 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Ä°dris Baluken hakkÄ±nda tutuklanmasÄ±na yönelik yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±na karar verdi

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n korumalarÄ±na Ã¶zel silah

15 Temmuz darbe giriÅŸimi, terÃ¶r olaylarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n korumalarÄ±na "Taser" isimli bir ÅŸok cihazÄ± verildi.


Bakan aÃ§Ä±kladÄ± Cezaevlerinin dÄ±ÅŸ gÃ¼venliÄŸi iÃ§in yeni geliÅŸmeler var

Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ±'nda Ä°nfaz Ä°yileÅŸtirilmesi toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, cezaevlerinin dÄ±ÅŸ gÃ¼venliÄŸinin jandarmadan alÄ±narak Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'na verilmesi kararÄ±ndan vazgeÃ§ildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.


ErdoÄŸan'Ä± aÄŸÄ±rlayan Katar Emirinin TÃ¼rk restoranÄ±nÄ± seÃ§mesi basÄ±nda bÃ¶yle yer buldu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n onuruna yemek dÃ¼zenleyen Katar Emiri'nin TÃ¼rk restoranÄ± Åžazeli Katar'Ä± seÃ§mesi basÄ±nda "Majesteleri Katar Mall'daki TÃ¼rk restoranÄ±nda ErdoÄŸan onuruna Ã¶ÄŸle yemeÄŸi verdi." ÅŸeklinde kullanÄ±ldÄ±.