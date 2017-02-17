Ana Sayfa | SÄ°YASET 17/02/2017 16:00

Tahliye edilen HDP'li vekil Ferhat EncÃ¼ yeniden gÃ¶zaltÄ±nda

Ferhat EncÃ¼

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n tahliye edilen HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Ferhat EncÃ¼ polis ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

ÅžÄ±rnak 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlÄ± terör örgütü üyesi olmak' ve 'örgüt propagandasÄ± yapmak' suçlarÄ±ndan 22 yÄ±la kadar hapis istemiyle 4 KasÄ±m 2016 tarihinden beri iki ayrÄ± davadan tutuklu yargÄ±lanan HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Ferhat Encü için DiyarbakÄ±r ve ÅžÄ±rnak'taki mahkemeler tahliye kararÄ± verdi. Fethat Encü, 15 Åžubat çarÅŸamba günü Kocaeli KandÄ±ra Cezaevi'nden tahliye edildi.

Tahliyesinden iki gün sonra bu sabah Ä°stanbul'dan uçakla memleketi ÅžÄ±rnak'a gelen Ferhat Encü, Åžerefattin Elçi HavalimanÄ±'nda polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ± iÅŸleminin Encü'nün tahliye edilmesine savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ±yla hakkÄ±nda verilen yakalama kararÄ± üzerine yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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