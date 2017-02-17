BaÅŸbakan aÃ§Ä±kladÄ± AKP ile MHP ortak miting yapacak mÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, referandum Ã¶ncesinde MHP ile ortak miting yapÄ±p yapmayacaklarÄ± konusunda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Malta'nÄ±n dönem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± içerisinde de AB-Türkiye iliÅŸkilerinin daha da geliÅŸtirilmesi, yeni fasÄ±llarÄ±n açÄ±lmasÄ± ve güncellenmesine karar verilen AB ile Türkiye arasÄ±ndaki Gümrük BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanmasÄ±nÄ± ümit ediyoruz" dedi.

"ÇÖZÜMSÜZLÜÄžÜN BEDELÄ°NÄ° TÜRK TARAFI ÖDÜYOR"

Malta BaÅŸbakanÄ± Joseph Muscat ile düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m, KÄ±brÄ±s müzakerelerinde KÄ±brÄ±s Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis’in kapÄ±yÄ± çekip gittiÄŸi ÅŸeklinde haberlerin bizzat kendisi tarafÄ±ndan yalanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Her zaman Türkiye, KKTC tarafÄ±, çözümde bir adÄ±m önde. Hiçbir zaman çözümü kesintiye uÄŸratacak bir davranÄ±ÅŸ içinde olmuyorlar. Çözümün mutlaka saÄŸlanmasÄ± lazÄ±m. ÇözümsüzlüÄŸün bedelini Türk tarafÄ± ödüyor. Rum tarafÄ± maalesef 2004’de tüm uyarÄ±larÄ±mÄ±za raÄŸmen AB’ye tam üye yapÄ±ldÄ±. O gün kolay olan çözüm gerçekleÅŸmedi. Bugün daha zor olanÄ± baÅŸarmakla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Çözüm adada güvenliÄŸi saÄŸlayacak. Ä°ki tarafÄ±n adil yönetiÅŸim hakkÄ±nÄ± da beraberinde getirecektir" dedi.

"GEREKÄ°RSE MHP Ä°LE ORTAK ETKÄ°NLÄ°KLER YAPABÄ°LÄ°RÄ°Z"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP ile ortak miting yapÄ±lmasÄ± sorusuna ise ÅŸöyle yanÄ±t verdi:

"Bizim bir halk oylamasÄ± var. 16 Nisan'da yapÄ±lacak. YapÄ±lacak deÄŸiÅŸiklik parlamenter sistemden cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine geçiÅŸini öngörüyor. Bunu vatandaÅŸa soracaÄŸÄ±z. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti olarak biz bu deÄŸiÅŸikliÄŸi parlamentoya uzlaÅŸarak getirdik. DolayÄ±sÄ±yla bir amaç birliÄŸimiz var. Milliyetçi Hareket Partisi de bu deÄŸiÅŸikliÄŸin lehinde kampanya yapÄ±yor, biz de aynÄ±sÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Söylemlerimizin benzer olmasÄ± gayet doÄŸal, gerekirse bazÄ± ortak etkinlikler de yapabiliriz."